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Resultado do Dia de Sorte de hoje: concurso 1269 acumula prêmio

Resultado do Dia de Sorte de hoje, concurso 1269. Números sorteados: 06 - 13 - 16 - 21 - 25 - 28 - 29. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Dia de Sorte concurso 1269

Confira o resultado do dia de sorte de hoje, concurso 1269. Veja os números sorteados, o rateio oficial e a estimativa para o próximo sorteio.

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1269 • 11/08/2026

Concurso1269
Data do sorteio11/08/2026
StatusResultado acumulado
Próximo concurso12/08/2026
EstimativaR$ 1.100.000,00

Dezenas

Números sorteados

06131621252829
Mês da Sorte

Abril
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 1.681.752,50
Acumulado próximo concursoR$ 829.355,73

Detalhamento de Prêmios

7 acertos0 ganhadores
6 acertos33 ganhadoresR$ 2.920,75
5 acertos1.503 ganhadoresR$ 25,00
4 acertos18.269 ganhadoresR$ 5,00
Mês da Sorte59.418 ganhadoresR$ 2,50

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 1269 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Prêmio principal acumula no concurso 1269

O concurso 1269 da Dia de Sorte, apurado oficialmente em 11/08, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.

A estimativa para a próxima extração, marcada para 12/08/2026, disparou e ficou em R$ 1.100.000,00. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.

Como apostar na Dia de Sorte

Para apostar na Dia de Sorte, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Dia de Sorte 1269?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Dia de Sorte neste concurso?

Como não houve vencedor na faixa de prêmio máximo, o valor acumulou e a estimativa do próximo concurso ficou em R$ 1.100.000,00.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

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