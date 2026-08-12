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Resultado da Lotofácil de hoje: concurso 3760 teve um ganhador

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3760. Números sorteados: 02 - 04 - 05 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25. A faixa principal teve 1 ganhador(es), com prêmio de R$ 6.666.614,93.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Lotofácil concurso 3760

Confira o resultado da lotofácil de hoje, concurso 3760, com os números sorteados, premiação, ganhadores e informações oficiais da Caixa.

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3760 • 12/08/2026

Concurso3760
Data do sorteio12/08/2026
StatusResultado com ganhador
Prêmio principalR$ 6.666.614,93
Próximo concurso13/08/2026
EstimativaR$ 2.000.000,00

Dezenas

Números sorteados

020405080910111314161921222425
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 43.679.643,00

Detalhamento de Prêmios

15 acertos1 ganhadorR$ 6.666.614,93
14 acertos664 ganhadoresR$ 1.455,37
13 acertos20.291 ganhadoresR$ 35,00
12 acertos220.113 ganhadoresR$ 14,00
11 acertos1.128.846 ganhadoresR$ 7,00

Ganhadores por cidade/UF

Canal EletrônicoPosição 1

1 ganhador

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 3760 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Resultado do concurso 3760 da Lotofácil

O concurso 3760 da Lotofácil, apurado pela Caixa Econômica Federal nesta data (12/08), registrou ganhador na faixa principal. O resultado movimentou apostadores em todo o país e confirmou a distribuição do prêmio maior.

Com a premiação principal definida, a próxima extração está prevista para 13/08/2026, com estimativa inicial de R$ 2.000.000,00. As apostas devem ser registradas nos canais autorizados dentro do horário limite da modalidade.

Como apostar na Lotofácil

A Lotofácil é uma das loterias mais procuradas. O jogador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmios se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Lotofácil 3760?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Lotofácil neste concurso?

A faixa principal teve ganhador neste concurso. A quantidade exata de vencedores e os valores por faixa estão disponíveis no quadro de rateio acima.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

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