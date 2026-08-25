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Análises apontam azeites fora do padrão extravirgem; veja marcas citadas

Mapa reforçou que ainda não é possível afirmar de forma definitiva

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Análises apontam azeites fora do padrão extravirgem; veja marcas citadas
Mapa reforçou que ainda não é possível afirmar de forma definitiva/Foto: reprodução

Análises realizadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) identificaram amostras de azeites vendidos como extravirgens com características de categorias inferiores. Os resultados, no entanto, são preliminares e ainda não representam uma conclusão oficial sobre os produtos avaliados.

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Os testes foram feitos em laboratório oficial do Ministério. Entre os nomes relacionados às amostras analisadas estão Andorinha, Gallo, Borges, Gomes da Costa, Filippo Berio e Carrefour. Parte dos produtos, apresentadas como extravirgem, apresentou características compatíveis com a categoria de azeite virgem.

Já amostras relacionadas às marcas Costa D’Oro e Terras de Camões tiveram resultado correspondente à categoria lampante, classificação destinada a azeites que não são adequados para consumo direto.

Apesar dos resultados das análises, o Mapa reforçou que ainda não é possível afirmar de forma definitiva que os produtos estejam irregulares. Como os exames fazem parte de um processo judicial, os responsáveis têm direito a perícias e contraprovas antes de uma conclusão.

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Por esse motivo, o Ministério informou que não realizou divulgação oficial dos resultados nem de eventuais marcas envolvidas no procedimento.

Somente depois da conclusão desse processo será possível determinar oficialmente se houve descumprimento das normas de identidade e qualidade estabelecidas para os azeites.

Entenda as classificações

A diferença entre azeite extravirgem, virgem e lampante é definida a partir de critérios químicos e sensoriais. Para receber a classificação de extravirgem, considerada a categoria de maior qualidade, o produto deve apresentar acidez livre de até 0,8% e não possuir defeitos sensoriais.

O azeite virgem também pode ser consumido diretamente, mas apresenta características de qualidade abaixo dos padrões necessários para ser considerado extravirgem.

Já o azeite lampante apresenta características que impedem seu consumo direto, sendo necessário passar por processo de refino antes de ser destinado ao consumo.

Conteúdo Original / Fonte: CNN
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