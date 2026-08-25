Segundo as informações divulgadas, tio e sobrinho apresentam boa recuperação após o procedimento

Segundo as informações divulgadas, tio e sobrinho apresentam boa recuperação após o procedimento/Foto: reprodução

Um adolescente de 14 anos recebeu um rim do próprio tio em uma cirurgia realizada no último sábado (22), na Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), em Rio Branco. O procedimento marcou a retomada dos transplantes renais intervivos no Acre.

Lucas Linhares, natural de Tarauacá, enfrentava insuficiência renal crônica desde 2025 e precisava passar por sessões de hemodiálise enquanto aguardava uma alternativa para o tratamento.

Diante da situação do adolescente, o tio Jean Carlos, de 41 anos, decidiu realizar os exames necessários para verificar a possibilidade de doar um dos rins. Com a compatibilidade confirmada e após a preparação médica, o transplante pôde ser realizado.

Segundo as informações divulgadas, tio e sobrinho apresentam boa recuperação após o procedimento.

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O transplante intervivos acontece quando uma pessoa saudável doa um órgão, ou parte dele, para um paciente que necessita do transplante.

No caso dos rins, a doação é possível porque uma pessoa saudável pode manter uma vida normal com apenas um dos órgãos, desde que passe por avaliação antes da cirurgia e tenha o acompanhamento médico necessário.