25/08/2026
ContilNet Notícias Logo
25/08/2026
ContilPop
Cidade de 3 mil habitantes paga R$ 900 mil por show de Ana Castela
Filipe Ret fecha acordo e encerra processo por ataques virtuais contra fã
Bianca Andrade desabafa sobre origem na periferia e cobrança profissional
Anitta surge com camisa da Grande Rio e grava samba em meio a rumores
Influenciadora vai ao hospital após tentar tatuar sardas no rosto em casa
Nasce Marina, segunda filha dos ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões
Adam Scott relata bastidores e emoção no casamento de Taylor Swift e Travis Kelce
Ancine concede registro a ‘Dark Horse’, cinebiografia de Jair Bolsonaro
Sheron Menezzes encanta fãs com visual musculoso na academia; veja
Ana Castela receberá R$ 850 mil via emenda do PL após fazer o 22

‘Agressiva’ supera provocações e vence adversária durante luta em Feijó

A competidora faz  provocações em tom de deboche, mas o desfecho da luta acabou surpreendendo

Por Sávio Buriti, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
‘Agressiva’ supera provocações e vence adversária durante luta em Feijó
Apesar das brincadeiras antes do combate, “Agressiva” levou a melhor dentro do ringue e conquistou a vitória./ Foto: reprodução

Uma competidora conhecida como “Agressiva” protagonizou um momento que chamou atenção nas redes sociais após a realização da 2ª edição do Beach Boxing Feijoense, em Feijó, no interior do Acre.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais pelo perfil Índio Fight Feijó, responsável pela organização do evento, a lutadora aparece sendo alvo de brincadeiras da adversária antes do confronto. A competidora faz  provocações em tom de deboche, mas o desfecho da luta acabou surpreendendo.

Apesar das brincadeiras antes do combate, “Agressiva” levou a melhor dentro do ringue e conquistou a vitória. O vídeo, compartilhado em tom de humor, mostra a provocação e, em seguida, o resultado da disputa.

A luta fez parte da 2ª edição do Beach Boxing Feijoense, realizada no último dia 23 de agosto, na Praia do Município de Feijó. O evento reuniu atletas em disputas realizadas na areia e contou com confrontos marcados por força, técnica e muita adrenalina.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.