A competidora faz provocações em tom de deboche, mas o desfecho da luta acabou surpreendendo

Apesar das brincadeiras antes do combate, “Agressiva” levou a melhor dentro do ringue e conquistou a vitória./ Foto: reprodução

Uma competidora conhecida como “Agressiva” protagonizou um momento que chamou atenção nas redes sociais após a realização da 2ª edição do Beach Boxing Feijoense, em Feijó, no interior do Acre.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais pelo perfil Índio Fight Feijó, responsável pela organização do evento, a lutadora aparece sendo alvo de brincadeiras da adversária antes do confronto. A competidora faz provocações em tom de deboche, mas o desfecho da luta acabou surpreendendo.

Apesar das brincadeiras antes do combate, “Agressiva” levou a melhor dentro do ringue e conquistou a vitória. O vídeo, compartilhado em tom de humor, mostra a provocação e, em seguida, o resultado da disputa.

A luta fez parte da 2ª edição do Beach Boxing Feijoense, realizada no último dia 23 de agosto, na Praia do Município de Feijó. O evento reuniu atletas em disputas realizadas na areia e contou com confrontos marcados por força, técnica e muita adrenalina.