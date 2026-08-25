Estreia de quinta-feira. /Foto: reprodução

Cinco filmes chegam de uma só vez às telonas de Rio Branco nesta quinta-feira (27). Com opções que vão da animação clássica à ficção científica, passando por comédia, drama e histórias de sobrevivência, o Cine Araújo, no Via Verde Shopping, renova sua programação e promete agradar diferentes públicos.

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Entre os destaques está “Akira (Remasterizado em 4K)”, clássico da animação japonesa que retorna aos cinemas em uma versão remasterizada. A história acompanha Kaneda e Tetsuo, dois amigos que vivem em Neo-Tóquio, uma cidade construída após a destruição de Tóquio em uma grande explosão ocorrida em 1988. Após Tetsuo entrar em contato com uma misteriosa criança com poderes, ele passa a desenvolver habilidades que podem colocar toda a cidade em risco.

Outra estreia é “Coyote vs. Acme”, comédia e aventura que leva às telonas o famoso personagem Wile E. Coyote. Depois de ver seus planos para capturar o Papa-Léguas fracassarem repetidamente por causa dos produtos da Acme, o personagem decide processar a empresa.

Para enfrentar a poderosa corporação, ele conta com a ajuda de um advogado, vivido por Will Forte, enquanto John Cena interpreta o principal adversário da dupla.

Já “Perdida no Ártico” aposta em uma trama de sobrevivência. O filme acompanha uma patinadora que fica presa sobre um bloco de gelo no Mar Ártico. Quando a massa de gelo começa a se deslocar e derreter, ela precisa lutar contra o tempo e as condições extremas para conseguir sobreviver.

O cinema brasileiro também está entre as novidades com “Muito Prazer”, dirigido e roteirizado por Jorge Furtado. Na trama, Rubem, um motorista de aplicativo sem grandes perspectivas, recebe como herança o Motel Pérola, um imóvel em ruínas e cheio de dívidas.

No local, ele conhece Grace, uma antiga funcionária que permaneceu morando em uma das suítes mesmo após o fechamento do estabelecimento. Juntos, eles tentam reativar o motel, mas acabam se envolvendo em um negócio que rapidamente foge do controle.

Fechando a lista de estreias está “Ponto Sem Retorno”, filme de ficção científica, aventura e ação dirigido por Ridley Scott. A produção apresenta um mundo devastado por um vírus, onde poucos conseguiram sobreviver.

Entre eles está Hig, um piloto que perdeu a esposa durante a epidemia e agora vive em meio a um cenário marcado pela escassez e pela ameaça constante de saqueadores.

As cinco produções passam a integrar a programação do Cine Araújo a partir desta quinta-feira, oferecendo ao público acreano novas opções para curtir o cinema.