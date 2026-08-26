Apesar do susto, nenhum aluno, professor ou outro funcionário da escola ficou ferido

Apesar do susto, nenhum aluno, professor ou outro funcionário da escola ficou ferido/Foto: reprodução

Uma cobra de grande porte foi encontrada dentro do vaso sanitário do banheiro destinado aos funcionários da Escola Municipal Belezas do Buriti, em Porto Velho, na manhã desta quarta-feira (26).

O animal foi percebido por uma professora da unidade, que se deparou com a cobra no interior do vaso sanitário. Após a descoberta, o local foi isolado e o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia foi acionado para realizar a retirada do réptil.

Apesar do susto, nenhum aluno, professor ou outro funcionário da escola ficou ferido. O animal foi resgatado pela equipe responsável pelo atendimento da ocorrência.

Em situações envolvendo animais silvestres, a recomendação é evitar qualquer tentativa de captura ou contato. A orientação é manter distância e acionar profissionais capacitados para realizar o manejo com segurança.

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O Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193. Dependendo da ocorrência, órgãos municipais responsáveis pelo controle de zoonoses ou manejo de animais silvestres também podem prestar orientação.

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