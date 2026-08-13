Conheça as candidatas a Rainha do Rodeio e Rainha Mirim da Expoxapuri

Candidatas a Rainha do Rodeio da Expoxapuri | Foto: Reprodução

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

A Coluna VIPs da Front celebra, com muito carinho, os aniversariantes que fizeram da primeira semana de agosto um momento ainda mais especial. Que não faltem saúde, felicidade, sucesso e muitos motivos para comemorar!

Quem apagou as velinhas no dia 2 de agosto foi o assessor político Franciney Desidério. Pessoa querida e atuante, Franciney recebeu o carinho de familiares, amigos e colegas nesta data especial. A coluna VIPs da Front deseja um novo ciclo repleto de saúde, realizações, sucesso e muitas bênçãos. Parabéns, Franciney!

O dia 3 de agosto foi de festa para o querido professor Ismael Silva, que celebrou mais um ano de vida cercado pelo carinho de pessoas especiais. Que este novo ciclo seja marcado por muita saúde, alegrias, conquistas e momentos inesquecíveis. Felicidades, professor Ismael! Parabéns!

No dia 5 de agosto, quem esteve em clima de comemoração foi a querida professora Josiane Melo. A data foi celebrada com muito carinho, e a Coluna VIPs da Front não poderia deixar de registrar este momento especial. Que a nova idade traga saúde, paz, felicidade e muitas conquistas. Parabéns, Josiane!

Fechando a lista dos aniversariantes da semana, o dia 9 de agosto foi especial para o médico Dr. Edil Wilson Guimarães, que celebrou mais um ano de vida. Desejamos um novo ciclo de muita saúde, sucesso, realizações e momentos felizes ao lado de quem ama. Feliz aniversário, Dr. Edil! Que venham muitos anos de vida e conquistas!

SHORT TIME MED ESTÁ DE VOLTA

Depois de muito trabalho, planejamento e aperfeiçoamento, a Short Time Med está de volta, trazendo uma nova fase de preparação para quem busca a aprovação no Revalida.

A nova modalidade foi pensada para ser mais prática, organizada e focada no que realmente faz a diferença na preparação para a prova.

Os alunos terão acesso a aulas gravadas, permitindo estudar onde e quando quiser; tira-dúvidas com professores experientes; resolução mensal de questões para reforçar o aprendizado; e a tradicional apostila da Short Time Med, desenvolvida com conteúdo objetivo, mnemônicos e foco nos temas mais cobrados pelo INEP.

A proposta é mostrar que, para conquistar a aprovação no Revalida, não basta apenas estudar muito. É preciso estudar com estratégia, organização e um método eficiente.

De volta mais forte e completa, a Short Time Med está pronta para acompanhar os alunos em cada etapa da preparação rumo ao tão sonhado CRM.

Seu CRM está esperando por você. Não perca tempo!

A DISPUTA COMEÇOU

A beleza, o charme e a tradição já estão entrando em cena para a Expoxapuri 2026! As candidatas aos títulos de Rainha do Rodeio e Rainha Mirim já foram apresentadas e estão prontas para representar a força e o encanto da maior feira agropecuária da região.

Cada candidata chega com sua personalidade, beleza e muita expectativa para conquistar a tão sonhada coroa e fazer bonito durante a programação da Expoxapuri.

E a grande noite já tem data marcada: a escolha das Rainhas da Expoxapuri 2026 será realizada no dia 15 de agosto.

Agora é hora de conhecer as participantes, acompanhar essa disputa e, claro, entrar no clima da festa!

E aí, já escolheu sua favorita? A torcida está liberada! Marque aquela pessoa que você acredita que tem tudo para brilhar e conquistar a coroa da Expoxapuri 2026.

NATUR HOUSE

Yaqueline Pérez acaba de firmar uma parceria especial com a Clínica Materno Infantil Divino Niño e o conceituado Dr. Enrique Arteaga, cirurgião plástico.

A união promete oferecer às pacientes um atendimento ainda mais completo no período pós-cirúrgico, com acompanhamento personalizado, cuidado e atenção em cada detalhe da recuperação, sempre respeitando as orientações do médico responsável.

Para as pacientes brasileiras que realizam seus procedimentos na região, a novidade chega como mais uma opção de cuidado e acompanhamento próximo, unindo experiência, tecnologia e acolhimento.

Uma parceria que chega com a proposta de transformar a experiência do pós-operatório e reforçar uma certeza: excelência que transforma, confiança que permanece!

CAVALGADA EXPO FRONTEIRA

Os apaixonados por cavalos, comitivas e pela tradição do campo já podem marcar na agenda! A Cavalgada da 2ª Expo Fronteira, em Assis Brasil, está confirmada para o domingo, dia 20 de setembro.

O evento promete reunir comitivas, amigos e amantes da cultura country em um grande momento de confraternização e muita animação. O convite já está feito: é hora de reunir a turma, preparar a comitiva e entrar no clima de uma das atrações que prometem movimentar a programação da Expo Fronteira.

A 2ª Expo Fronteira em Assis Brasil chega celebrando as tradições da região e, claro, não poderia faltar uma boa cavalgada para reunir a comunidade em torno dessa paixão.

Então já sabe: reúna sua comitiva, chame os amigos e prepare o chapéu!

QUINTAL EXCLUSIVE

A sexta-feira promete ser de muita música, charme e diversão com a inauguração do Quintal Exclusive, novo espaço que chega com a proposta de oferecer muito mais que uma casa: uma experiência.

A grande inauguração acontece nesta sexta-feira, 14 de agosto, a partir das 22 horas, reunindo atrações que prometem animar a noite.

No palco estarão Maria Clara, DJ Nazz, Diego Zaffir, diretamente de Rio Branco, e Cristiano Paulo, garantindo uma programação musical para todos os gostos e uma noite especial para marcar a chegada do novo espaço.

Com uma proposta sofisticada e um ambiente pensado para receber bem, o Quintal Exclusive promete entrar para a agenda social e noturna da região.

A VIDA ALAHEIA

Se teve show de Bruno & Marrone, também teve assunto para a VIPs da Front! Nos bastidores da festa, os comentários correram soltos e parece que o palco não foi o único lugar onde a noite pegou fogo. Um dos assuntos que mais chamou atenção teria acontecido na entrada de um camarote. Um certo empresário da fronteira teria se envolvido em uma discussão com a segurança depois que sua filha foi impedida de entrar no espaço, já que o ingresso dela seria de outro setor do evento. O clima teria esquentado tanto que, segundo os comentários, uma pessoa conhecida do empresário precisou intervir para acalmar os ânimos. Por pouco, dizem, a situação não terminou com a chegada da polícia. Mas não parou por aí! Pelos camarotes, outro comentário que circulou bastante envolveu um certo deputado, que estaria acompanhado da esposa e teria protagonizado um gesto de intimidade com uma colega de camarote. O episódio, claro, não passou despercebido pelos olhares atentos de quem estava por perto. E teve mais: um conhecido empresário da fronteira também teria chamado atenção ao circular pela festa muito bem acompanhado de jovens adultas, cuja proximidade levantou aquela velha pergunta entre os curiosos de plantão: seriam apenas amigas ou havia algo a mais no ar? Como todo boa noite de festa, os comentários ficaram por conta dos presentes, e a coluna registra apenas aquilo que circulou pelos bastidores, porque, na VIPs da Front, onde tem camarote, tem história e onde tem história, tem fofoca!

Galera, vocês lembram daquela história que movimentou os bastidores políticos do Alto Acre, envolvendo uma secretária e um certo deputado? Pois é, parece que essa novela pode estar longe de chegar ao fim! Na época, a história ganhou grande repercussão depois que mensagens e fotos de cunho íntimo teriam vindo à tona, provocando aquele verdadeiro bafafá nos bastidores. Depois da confusão, os dois teriam seguido caminhos separados e o assunto acabou esfriando. Mas, como na fronteira nada fica escondido por muito tempo segundo as boas línguas, os dois teriam sido vistos juntos recentemente em um restaurante na capital, daqueles mais afastados e discretos, onde ninguém imagina que vai encontrar conhecidos. Só que, para o olhar de um bom fofoqueiro, meu irmão não existe lugar discreto! A aparição teria sido suficiente para reacender os comentários de que, apesar de toda a repercussão do passado, os dois talvez nunca tenham realmente colocado um ponto final nessa história. Agora fica a pergunta que não quer calar: será que essa novela teve apenas uma pausa ou o romance continuou longe dos holofotes?

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