Alagoana se muda para o Acre, transforma paixão por academia em negócio e lança loja fitness

Talita deixou os negócios de lado para se adaptar à nova cidade, ao novo estado e à nova fase da vida./ Foto: cedida

O que começou como uma forma de conquistar uma renda extra acabou se transformando em uma nova aposta profissional para a empreendedora alagoana Talita Felisberto, que, após se mudar para o Acre, decidiu unir duas coisas que fazem parte da sua rotina: o gosto pelo empreendedorismo e a paixão pelo universo fitness.

Ao ContilNet, ela contou que já tinha experiência com vendas e mantinha uma loja online quando ainda morava em Alagoas, embora atuasse em outro segmento. Além disso, também trabalhou como influenciadora digital e sempre teve facilidade para lidar com o público.

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A mudança para o Acre, no entanto, trouxe uma pausa. Durante um período, Talita deixou os negócios de lado para se adaptar à nova cidade, ao novo estado e à nova fase da vida. Com o tempo, porém, sentiu vontade de voltar a empreender.

Foi então que surgiu a Talita Fit Wear, loja virtual voltada exclusivamente para o público feminino e especializada em roupas fitness.

A escolha do segmento, segundo ela, aconteceu de forma natural. Adepta da musculação, do funcional e de outras atividades físicas, Talita percebeu que as próprias roupas que usava para treinar despertavam o interesse de outras mulheres.

“Quando eu usava uma roupa, as meninas perguntavam: ‘De onde é esse look?’. Então, para mim, foi juntar o útil ao agradável”, contou.

Mesmo ainda no início da nova empreitada, a empresária afirma que encontrou no segmento uma oportunidade de trabalhar com algo que realmente gosta. Para ela, o relacionamento com as pessoas, a facilidade para fazer amizades e o interesse pelas vendas também contribuíram para a decisão de retomar o empreendedorismo.

“Eu ainda estou começando, não tenho nada consolidado. Mas é uma coisa que eu gosto e que quero desenvolver”, afirmou.

Atualmente, a Talita Fit Wear funciona exclusivamente de forma virtual e também mantém um perfil no Instagram com o mesmo nome da loja, onde divulga os produtos e as novidades da marca. A empresária, porém, já pensa nos próximos passos e pretende ampliar o alcance da marca com a criação de um site, possibilitando que os produtos sejam vendidos para clientes de diferentes regiões do país.

A ideia de uma loja física também faz parte dos planos para o futuro, mas, por enquanto, Talita quer fortalecer o negócio no ambiente digital.4

A trajetória da empreendedora começou em Alagoas, ganhou uma pausa com a mudança para o Acre e agora entra em uma nova fase. Para Talita, o retorno ao empreendedorismo representa não apenas uma fonte de renda, mas também a oportunidade de recomeçar fazendo algo que faz parte da sua própria rotina.