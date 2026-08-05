TRE cobra maior participação de candidatos e partidos na fiscalização das eleições

Justiça Eleitoral promove uma série de procedimentos públicos para garantir a transparência das eleições

Justiça Eleitoral promove uma série de procedimentos públicos para garantir a transparência das eleições| Foto: Reprodução

A diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), Verônica Costa, defendeu a participação ativa de candidatos, partidos políticos, equipes de campanha e da sociedade nas etapas de fiscalização do processo eleitoral. A declaração foi dada ao ContilNet, nesta quarta-feira (5), antes da palestra “Propaganda Eleitoral, Desinformação e Deepfake”, realizada no plenário da Corte.

Segundo Verônica, a Justiça Eleitoral promove uma série de procedimentos públicos para garantir a transparência das eleições, mas a adesão dos representantes dos candidatos e dos partidos ainda é considerada baixa.

Ela citou como exemplo as sessões de auditoria das urnas eletrônicas, que permitem o acompanhamento do funcionamento dos equipamentos e de todos os protocolos de segurança adotados antes da votação.

“Chamamos os partidos, os candidatos e suas equipes para acompanhar as auditorias da votação eletrônica, mas muitas vezes eles não comparecem. É importante participar para entender como funciona o processo e exercer uma fiscalização responsável”, afirmou.

A diretora ressaltou que o acompanhamento das equipes dos candidatos é essencial para fortalecer a confiança no sistema eleitoral e evitar questionamentos baseados em desinformação.

“Quem participa conhece de perto todas as etapas e pode acompanhar cada procedimento. Isso contribui para um debate mais qualificado e transparente sobre o processo eleitoral”, destacou.

Verônica também lembrou que a fiscalização é uma garantia prevista pela própria Justiça Eleitoral e que os partidos possuem representantes em diferentes fases da organização do pleito.

“Em todas as ações existem fiscais de partidos acompanhando os trabalhos. A fiscalização faz parte do processo eleitoral e precisa ser exercida por todos que têm esse direito”, explicou.

Durante a entrevista, a diretora enfatizou que a realização das eleições é um esforço conjunto entre a Justiça Eleitoral e a sociedade.

“Nós organizamos a eleição, mas ela só acontece graças ao trabalho dos mesários, voluntários, forças de segurança, servidores e também dos fiscais indicados pelos partidos. É a sociedade quem faz a eleição acontecer”, disse.

Ao defender a segurança das urnas eletrônicas, Verônica recordou que o sistema foi implantado em 1996 para reduzir as fraudes registradas na época em que a votação era realizada em cédulas de papel.

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“A urna eletrônica surgiu justamente para oferecer mais segurança ao processo eleitoral e diminuir as possibilidades de fraude que existiam no antigo sistema de votação em papel”, afirmou.

Por fim, a diretora reforçou que a participação das equipes dos candidatos, dos partidos políticos, da imprensa e da população é fundamental para ampliar a transparência das eleições e fortalecer a confiança da sociedade no processo democrático. Segundo ela, quanto maior o acompanhamento das etapas promovidas pela Justiça Eleitoral, maior será o conhecimento sobre o funcionamento do sistema e menor o espaço para a desinformação.