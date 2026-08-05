Pré-candidato a deputado estadual Nicolau Júnior/Foto: reprodução

Em discurso durante a convenção que oficializou as candidaturas de Mailza e Jessica, o pré-candidato a deputado estadual Nicolau Júnior destacou a importância de cada apoiador na construção de uma campanha vitoriosa nas ruas.

Nicolau direcionou seus agradecimentos à militância presente, definindo o grupo como o time responsável por levar as propostas e pedir votos para os candidatos da coligação, incluindo nomes como Mailza, Jessica, Gladson e Marcio Bittar.

Durante sua fala, o Nicolau enfatizou que o empenho da chapa não visa apenas o sucesso individual, mas sim a transformação e o fortalecimento de diversas regiões do estado.

“Eu quero agradecer a cada um que está aqui, porque vocês são o nosso time, é o time que vai estar nas ruas pedindo voto A gente tem uma responsabilidade muito grande, cada um que está aqui. Esse é o time que vai ajudar mais ainda a melhorar as condições do Juruá, a melhorar o Rio Branco”, disse.

Nicolau celebrou a força feminina presente no evento. No evento, Nicolau pediu para que as mulheres levantassem as mãos, exaltando o papel fundamental delas na linha de frente da campanha.

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“A gente tem que acreditar na força da mulher. Quantas mulheres tem aqui hoje? Levanta a mão, vou mostrar a força de vocês. É a mulherada que vai bater no peito, que vai colocar essa chapa no coração, essa chapa da vitória, com duas mulheres”, disse.

A convenção foi realizada na última terça-feira, 4 de agosto, reunindo uma multidão no ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco.

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