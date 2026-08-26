EUA adiam entrevistas de vistos de imigração no mundo todo; entenda o motivo

Alteração atinge apenas vistos de residência permanente e não afeta viagens de turismo/ Foto: Reprodução

O governo dos Estados Unidos começou a remarcar entrevistas de vistos de imigração programadas em suas embaixadas e consulados pelo mundo. A decisão foi confirmada pelo Departamento de Estado na terça-feira (25) e ocorre após a suspensão temporária dos agendamentos para esse tipo de documento.

A alteração afeta apenas os vistos de imigrante, concedidos a cidadãos estrangeiros que pretendem obter residência permanente em território americano. As entrevistas e atendimentos voltados para vistos de não-imigrante, categoria que abrange viagens de turismo, negócios e estudos, continuam sem alterações no fluxo normal.

De acordo com o Departamento de Estado, o adiamento das datas atende a um programa global de capacitação dos agentes consulares. A intenção da administração americana é preparar as equipes para analisar os candidatos com critérios mais rigorosos e padronizados, com foco na identificação de pessoas que possam depender de auxílios financeiros do governo após a entrada no país.

O órgão não informou o prazo estimado para a conclusão dos treinamentos nem quando o calendário regular de entrevistas será restabelecido nas representações diplomáticas.