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Polícia só informou morte de acreana na Europa 10 dias depois; veja o que se sabe

Karol era natural de Senador Guiomard

Por Redação ContilNet
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Polícia só informou morte de acreana na Europa 10 dias depois; veja o que se sabe
Doações podem ser feitas por meio da chave Pix 68999760753, em nome de Gecica Holanda, irmã de Karol/Foto: reprodução

A acreana Karol Yoko, de 29 anos, morreu no último dia 14 após sofrer um infarto fulminante na Espanha. A família só foi informada da morte pela Polícia Federal nesta terça-feira (25), e tenta trazer o corpo dela para o Acre.

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Karol, natural de Senador Guiomard, se mudou para a Espanha há cinco anos e morava em Almería, em Andaluzia. Ao g1, a irmã da jovem, Gecica de Holanda Sousa, disse que no dia 11 de agosto a família perdeu o contato com Karol e, por isso, a mãe decidiu registrar uma ocorrência sobre o desaparecimento.

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Segundo a irmã de Karol, o Consulado do Brasil entrou em contato com a família e informou que a jovem morreu dia 14 de agosto. Para trazer o corpo ao Acre, o valor é de R$ 79 mil e a família faz uma campanha, chamada “Juntos pela Karol”, para arrecadar o dinheiro.

Doações podem ser feitas por meio da chave Pix 68999760753, em nome de Gecica Holanda, irmã de Karol/Foto: reprodução

Ao g1, a irmã relatou que Karol não tinha problemas de saúde, mas na última vez que conversaram, a jovem falou que estava com muita dor de cabeça e dor no peito.

Conforme informado na campanha, caso os recursos não sejam arrecadados a tempo, Karol deverá ser sepultada na Espanha. As doações podem ser feitas por meio da chave Pix 68999760753, em nome de Gecica Holanda, irmã de Karol.

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