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Na Câmara, ex-vereadora Lene Petecão cobra ações contra feminicídio

Ex-vereadora destacou que enfrentamento à violência deve ser mantido durante todo o ano

Por Anne Nascimento, ContilNet
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Na Câmara, ex-vereadora Lene Petecão cobra ações contra feminicídio
Lene lembrou que, enquanto exerceu o mandato de vereadora por dez anos, teve entre suas principais pautas a proteção das mulheres. — Foto: ContilNet

A ex-vereadora de Rio Branco Lene Petecão esteve na Câmara Municipal nesta quarta-feira (26) para reforçar a importância do combate à violência contra a mulher durante o Agosto Lilás. Segundo ela, a pauta precisa permanecer em discussão durante todo o ano, e não apenas durante o mês de conscientização.

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Durante a fala, Lene lembrou que, enquanto exerceu o mandato de vereadora por dez anos, teve entre suas principais pautas a proteção das mulheres. Ela também destacou ações de conscientização realizadas nas ruas, com abordagens diretas à população.

“Nós estamos no Agosto Lilás, nós estamos com a campanha na rua, fazendo essa abordagem tete a tete, para dizer não à violência”, afirmou.

Para a ex-vereadora, o cenário da violência contra a mulher no Acre exige atenção permanente. Ela defendeu que as ações de enfrentamento sejam ampliadas até que haja uma redução nos casos de feminicídio no estado.

“Nós estamos no topo da violência, nós temos que mudar a realidade das nossas mulheres”, disse Lene.

A ex-vereadora também ressaltou que o encerramento do Agosto Lilás não deve significar o fim das discussões sobre o tema.

“O Agosto Lilás está acabado, mas é uma pauta para ter que falar de janeiro a dezembro. Enquanto esse topo do feminicídio não baixar e as mulheres do Acre não sejam mortas, nós temos que parar”, declarou.

Lene classificou o cenário como “bem complicado” e reforçou a necessidade de manter políticas públicas voltadas à prevenção e proteção das mulheres.

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