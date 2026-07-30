O governo do Acre emitiu uma nota pública nesta quinta-feira (30) para repudiar a comercialização irregular dos ingressos solidários distribuídos para os shows nacionais da Expoacre 2026. A manifestação ocorre após a identificação de anúncios em plataformas digitais oferecendo as entradas, que deveriam ser obtidas exclusivamente mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis.
Segundo a organização do evento, os ingressos têm caráter social e foram criados para garantir o acesso gratuito da população às apresentações nacionais, ao mesmo tempo em que incentivam a arrecadação de alimentos destinados a instituições beneficentes que atendem famílias em situação de vulnerabilidade.
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Na nota, o governo afirma que a revenda das entradas desvirtua o propósito da iniciativa, prejudica quem pretende participar do evento de forma regular e representa uma tentativa de obter vantagem financeira por meio de um benefício público.
Diante da situação, a população é orientada a não comprar ingressos de terceiros, mesmo que sejam anunciados como originais. A recomendação também é para que casos de revenda sejam denunciados à organização da Expoacre, por meio dos canais oficiais do evento, e à Polícia Civil, inclusive pela Delegacia Eletrônica, sempre que houver indícios de fraude ou comercialização irregular.
A coordenação da Expoacre informou ainda que está colaborando com as autoridades responsáveis pelas investigações e adotando medidas administrativas e legais contra os envolvidos. O objetivo, segundo a organização, é preservar o caráter social da ação e garantir que os ingressos cheguem à população da forma como foram planejados.
Assinada pelo coordenador-geral da Comissão da Expoacre 2026, Cristovam Moura, a nota reforça o compromisso da organização com a transparência do processo de distribuição e com a destinação dos alimentos arrecadados às instituições sociais.
Confira nota na íntegra:
O governo do Estado do Acre repudia a atuação de pessoas que, de forma desonesta e em total desrespeito ao interesse público, estão retirando ingressos solidários para os shows nacionais da Expoacre e comercializando-os ilegalmente em plataformas digitais.
Os shows são uma iniciativa do governo do Acre, oferecidos gratuitamente à população, mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, no intuito de garantir o acesso da população acreana às atrações nacionais e, ao mesmo tempo, arrecadar alimentos que serão destinados a instituições sociais, beneficiando milhares de famílias em situação de vulnerabilidade.
A venda desses ingressos contraria o objetivo da iniciativa e prejudica a população, que passa a ser privada de um benefício público por pessoas que agem de má-fé e buscam obter vantagem financeira por meio de um ato ilícito. Os ingressos solidários não estão à venda e qualquer tentativa de comercialização é irregular e incompatível com a finalidade da ação.
Diante disso, o governo do Estado orienta a população a:
* Não adquirir ingressos de terceiros, sob qualquer hipótese, ainda que ofertados como originais;
* Denunciar anúncios e tentativas de comercialização irregular diretamente à organização do evento, por meio dos canais oficiais da Expoacre 2026;
* Registrar denúncia junto à Polícia Civil do Estado do Acre, inclusive pela Delegacia Eletrônica, sempre que identificar indícios de revenda ou fraude relacionados aos ingressos solidários.
A organização do evento reitera que colabora ativamente com as autoridades policiais na apuração dessas condutas e está adotando medidas administrativas e legais cabíveis contra os responsáveis, reafirmando seu compromisso com a transparência e com o caráter social da iniciativa.
Cristovam Moura
Coordenador-geral da Comissão da Expoacre 2026