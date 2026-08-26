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Jornalista aposta tudo em franquia, fecha negócio e desabafa sobre fracasso

Jocely Abreu falou sobre erros, dificuldades e a decisão de recomeçar após o fim da franquia

Por Sávio Buriti, ContilNet
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Jornalista aposta tudo em franquia, fecha negócio e desabafa sobre fracasso
A jornalista afirmou que o impacto do fechamento foi grande. /Foto: reprodução

A jornalista Jocely Abreu usou as redes sociais para compartilhar uma experiência pessoal marcada por perdas, frustrações e recomeço. Em um vídeo publicado nesta quarta-feira (26), ela revelou que decidiu investir tudo o que tinha na abertura de uma franquia, mas precisou encerrar as atividades antes de completar dois anos.

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Segundo Jocely, o empreendimento enfrentou problemas de diferentes naturezas. Ela reconheceu que faltaram previsibilidade e cautela durante o processo, erros que, segundo ela, acabaram tendo um custo alto.

“Eu abri um negócio, apostei tudo o que eu tinha em uma franquia e, em menos de dois anos, tive que fechar as portas”, contou.

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A jornalista afirmou que o impacto do fechamento foi grande, mas disse ter aprendido que o fracasso de um projeto não deve definir uma pessoa.

A publicação também foi uma forma de incentivar outras mulheres, especialmente aquelas que, segundo Jocely, muitas vezes se deixam intimidar pelo medo do fracasso ou pela preocupação com o julgamento alheio.

Em sua mensagem, ela criticou a forma como as redes sociais frequentemente mostram apenas histórias de sucesso e disse preferir compartilhar a realidade, incluindo os momentos difíceis.

“Errar dói, mas recomeçar com sabedoria é para quem tem fibra”, afirmou.

Jocely também destacou que a maturidade não significa deixar de sentir medo, mas aprender a seguir em frente mesmo diante dele. Para ela, os desafios e fracassos podem se transformar em aprendizado e preparação para novas oportunidades.

Ao final, a jornalista deixou uma mensagem para quem também já viu um sonho não sair como planejado: o fracasso de uma tentativa não representa o fim da trajetória, mas pode ser o começo de um novo recomeço.

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