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TV Globo demite cinegrafista após agressão a jornalista durante debate

Emissoras e veículos de imprensa emitiram notas de repúdio ao ato de violência na área de cobertura

Por Redação ContilNet
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TV Globo demite cinegrafista após agressão a jornalista durante debate
Vítima recebeu atendimento médico no local com suspeita de fratura nasal e fará boletim de ocorrência/ Foto: Reprodução

A TV Globo rescindiu o contrato de um cinegrafista prestador de serviço após o profissional agredir o jornalista Igor Carvalho, do portal Brasil de Fato, na noite deste domingo (9/8). O episódio ocorreu na sede da Rede Bandeirantes, na zona oeste da capital paulista, momentos antes do início do primeiro debate entre os candidatos ao governo de São Paulo.

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A confusão teve início durante o posicionamento das equipes de imprensa que aguardavam a chegada dos candidatos para entrevistas na entrada do estúdio. De acordo com o relato do jornalista agredido, o tumulto começou após esbarrões no local. Ao tentar recolher suas anotações, Carvalho foi atingido por uma cabeçada no rosto desferida pelo cinegrafista da GloboNews.

Após o impacto, o profissional do Brasil de Fato recebeu atendimento médico prestado por socorristas da Band e pelo Corpo de Bombeiros. Com suspeita de fratura no nariz, ele foi encaminhado para avaliação especializada e informou que pretende registrar um boletim de ocorrência sobre a agressão.

O cinegrafista envolvido foi retirado do prédio pela equipe de segurança da emissora anfitriã. Em nota, a TV Globo afirmou que repudia qualquer tipo de violência e confirmou o desligamento imediato do colaborador. A Band e a direção do veículo Brasil de Fato também emitiram comunicados repudiando o ato e defendendo a integridade do trabalho jornalístico.

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