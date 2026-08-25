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Jovem tem pé amputado após grave acidente em rodovia do Acre

Acidente provocou ferimentos graves e resultou na amputação do pé direito da vítima

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Jovem tem pé amputado após grave acidente em rodovia do Acre
Acidente provocou ferimentos graves e resultou na amputação do pé direito da vítima/Foto: reprodução

Um jovem de 20 anos, identificado pelas iniciais L.P.C., ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na manhã desta terça-feira (25), na Rodovia AC-40, região do bairro Vila Acre, em Rio Branco.

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De acordo com informações preliminares, o jovem conduzia a motocicleta quando ocorreu a colisão com o automóvel. Com a força do impacto, ele foi arremessado para fora da pista e caiu em uma área de vegetação às margens da rodovia.

O acidente provocou ferimentos graves e resultou na amputação do pé direito da vítima.

LEIA TAMBÉM: Dois motociclistas ficam feridos após colisão em Rio Branco

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para atender a ocorrência. Após o atendimento inicial, L.P.C. foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco para receber atendimento especializado.

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