Acidente provocou ferimentos graves e resultou na amputação do pé direito da vítima

Acidente provocou ferimentos graves e resultou na amputação do pé direito da vítima/Foto: reprodução

Um jovem de 20 anos, identificado pelas iniciais L.P.C., ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na manhã desta terça-feira (25), na Rodovia AC-40, região do bairro Vila Acre, em Rio Branco.

De acordo com informações preliminares, o jovem conduzia a motocicleta quando ocorreu a colisão com o automóvel. Com a força do impacto, ele foi arremessado para fora da pista e caiu em uma área de vegetação às margens da rodovia.

O acidente provocou ferimentos graves e resultou na amputação do pé direito da vítima.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para atender a ocorrência. Após o atendimento inicial, L.P.C. foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco para receber atendimento especializado.