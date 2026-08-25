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Polícia Civil amplia ‘Closet Solidário’ para vítimas de violência no Acre

Proposta passa a integrar oficialmente as ações da Polícia Civil voltadas às vítimas de violência

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Polícia Civil amplia ‘Closet Solidário’ para vítimas de violência no Acre
Proposta passa a integrar oficialmente as ações da Polícia Civil voltadas às vítimas de violência/Foto: DEAM

Mulheres vítimas de violência doméstica atendidas em delegacias do Acre poderão contar com roupas, calçados, produtos de higiene e outros itens básicos durante o acolhimento policial. A Polícia Civil oficializou o projeto “Closet Solidário” e determinou a expansão da iniciativa para unidades do interior do estado.

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A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (25). O projeto já funciona na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), em Rio Branco. Agora, a proposta passa a integrar oficialmente as ações da Polícia Civil voltadas às vítimas de violência doméstica e familiar.

Proposta é fazer com que o atendimento policial também ofereça condições imediatas para que mulheres que chegam às unidades em situação de vulnerabilidade possam recuperar parte de sua dignidade e seguir para as próximas etapas da rede de proteção.

LEIA TAMBÉM: Acre registra 2,4 mil pedidos e 408 violações de medidas protetivas

O espaço foi criado a partir de situações enfrentadas por mulheres que chegam às delegacias após episódios de agressão. Em alguns casos, as vítimas precisam seguir para outros locais.

Para manter os espaços abastecidos, a Polícia Civil poderá receber doações e estabelecer parcerias com órgãos públicos, instituições de ensino, organizações da sociedade civil e empresas.

Confira o decreto: 

Closet solidário

 

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