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Acre registra 2,4 mil pedidos e 408 violações de medidas protetivas

Os dados são de um levantamento elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Violencia Contra A Mulher
Acre tem mais de 400 descumprimentos de medidas protetivas/Foto: Reprodução

O Acre registrou 408 casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência ao longo de 2025, o que representa uma média superior a uma violação por dia, de acordo com os dados do 10º Diagnóstico Nacional das Unidades de Polícia Civil Especializadas no Atendimento às Mulheres, elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com o Ministério das Mulheres.

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No mesmo período, as delegacias especializadas do estado que participaram do estudo contabilizaram 2.404 solicitações de medidas protetivas.

O relatório aponta ainda que, nas duas unidades especializadas acreanas que responderam ao levantamento, o prazo médio para a emissão judicial das medidas protetivas era de até 24 horas, índice relatado por 100% das respostas no estado.

Em âmbito nacional, o levantamento reuniu 302.626 pedidos de medidas protetivas, com 118.672 deferimentos, 38.214 descumprimentos e 46.037 mulheres acompanhadas. Na Região Norte, foram registradas 26.807 solicitações e 2.823 violações, destacando que o Acre concentrou uma parcela expressiva desses números na região.

Além das medidas protetivas, o diagnóstico catalogou 2.499 ocorrências de diferentes naturezas criminais atendidas pelas delegacias especializadas no estado.

Entre os registros constam 1.042 casos de ameaça, 697 de lesão corporal, 236 de injúria, 150 de violência psicológica contra a mulher e 92 de perseguição. A pesquisa também contabilizou 266 estupros, 12 casos de registro não autorizado de intimidade sexual e quatro feminicídios ao longo do ano de 2025.

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