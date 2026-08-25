A Secretaria informa que está ciente do ocorrido e está adotando as providências técnicas

Sede da Prefeitura de Rio Branco/Foto: Reprodução

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, informou aos servidores públicos municipais que foram identificadas algumas inconsistências no processamento do arquivo de consignações. O comunicado foi dado por meio do site oficial da Prefeitura, nesta terça-feira (25).

De acordo com o comunicado oficial, a identificação da situação aconteceu em razão do processo de transição do sistema de processamento da folha de pagamento, do sistema próprio da Prefeitura (RBWEB) para o sistema GPI.

O comunicado alerta que, em decorrência das inconsistências, alguns contratos de empréstimos consignados não foram incluídos nos descontos da folha de pagamento, embora estejam cadastrados de forma regular e vigente.

A Secretaria informa que está ciente do ocorrido e está adotando as providências técnicas e administrativas necessárias para corrigir a situação. “Diante disso, solicitamos aos servidores que verifiquem atentamente seus contracheques, especialmente os descontos referentes a empréstimos e demais consignações”, diz.

Confira o comunicado na íntegra:

A Secretaria Municipal de Gestão Administrativa informa aos servidores públicos municipais que, em razão do processo de transição do sistema de processamento da folha de pagamento, do sistema próprio da Prefeitura (RBWEB) para o sistema GPI, foram identificadas algumas inconsistências no processamento do arquivo de consignações.

Em decorrência dessas inconsistências, alguns contratos de empréstimos consignados não foram incluídos nos descontos da folha de pagamento, embora regularmente cadastrados e vigentes.

A Secretaria Municipal de Gestão Administrativa informa que já possui ciência do ocorrido e está adotando, com a maior brevidade possível, as providências técnicas e administrativas necessárias para corrigir a situação, bem como para evitar que novas ocorrências dessa natureza sejam verificadas nas próximas folhas de pagamento.

Diante disso, solicitamos aos servidores que verifiquem atentamente seus contracheques, especialmente os descontos referentes a empréstimos e demais consignações.

Caso o servidor identifique que algum de seus contratos de empréstimo consignado não foi descontado na folha de pagamento, orientamos que procure a respectiva agência bancária ou instituição financeira responsável pelo contrato, a fim de verificar a situação e, se necessário, regularizar o débito diretamente com a instituição, evitando a incidência de juros, encargos ou outras penalidades decorrentes de eventual atraso no pagamento.

Ressaltamos que a verificação e eventual regularização junto à instituição financeira são medidas preventivas destinadas a evitar prejuízos aos servidores enquanto as providências de correção do sistema são concluídas.

A Secretaria Municipal de Gestão Administrativa agradece a compreensão de todos e reforça seu compromisso com a regularização da situação e com a adoção das medidas necessárias para que o processamento das consignações ocorra normalmente nas próximas folhas de pagamento.

Rio Branco – AC, 24 de agosto de 2026.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SMGA