O comunicado foi publicado no perfil oficial da Prefeitura de Rio Branco no Instagram

Sede da Prefeitura de Rio Branco/Foto: Reprodução

A Prefeitura de Rio Branco emitiu um comunicado oficial informando que o expediente no prédio-sede será encerrado às 12h, nesta sexta-feira, 21 de agosto.

A alteração no horário de funcionamento ocorre em virtude da realização de um serviço de dedetização nas dependências do edifício. O comunicado foi publicado no perfil oficial da Prefeitura de Rio Branco no Instagram.

De acordo com o comunicado, a alteração do horário ocorrerá em razão da realização de serviço de dedetização nas dependências do prédio, visando garantir a segurança e o bem-estar de servidores e usuários.

A administração municipal esclarece que o expediente e o atendimento ao público retornarão à normalidade na segunda-feira, 24 de agosto.