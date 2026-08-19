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Prefeitura de Rio Branco altera horário de atendimento nesta sexta-feira; veja

O comunicado foi publicado no perfil oficial da Prefeitura de Rio Branco no Instagram

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Sede da Prefeitura de Rio Branco
Sede da Prefeitura de Rio Branco/Foto: Reprodução

A Prefeitura de Rio Branco emitiu um comunicado oficial informando que o expediente no prédio-sede será encerrado às 12h, nesta sexta-feira, 21 de agosto.

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A alteração no horário de funcionamento ocorre em virtude da realização de um serviço de dedetização nas dependências do edifício. O comunicado foi publicado no perfil oficial da Prefeitura de Rio Branco no Instagram.

Comunicado foi publicado no perfil do Instagram da Prefeitura

Comunicado foi publicado no perfil do Instagram da Prefeitura/Foto: Reprodução

De acordo com o comunicado, a alteração do horário ocorrerá em razão da realização de serviço de dedetização nas dependências do prédio, visando garantir a segurança e o bem-estar de servidores e usuários.

A administração municipal esclarece que o expediente e o atendimento ao público retornarão à normalidade na segunda-feira, 24 de agosto.

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