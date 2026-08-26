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Prefeitura de Rio Branco nomeia aprovados em concurso; veja os nomes

Nomeados devem iniciar os procedimentos necessários para assumir os cargos

Por Juan Vinícius, ContilNet
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os recursos são para as ações desenvolvidas pelas duas secretarias
Nomeados devem iniciar os procedimentos necessários para assumir os cargos — Foto: ContilNet

A Prefeitura de Rio Branco nomeou novos candidatos aprovados em concurso público para integrar o quadro efetivo do município referente ao Edital Concurso Público Nº 002/2024/PMRB de 23 de fevereiro de 2024. A relação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (26).

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Com a publicação, os nomeados devem iniciar os procedimentos necessários para assumir os cargos. A primeira etapa é procurar a Junta Médica do Município, localizada na Rua Benjamin Constant, nº 937, no Centro de Rio Branco, para receber as orientações referentes aos exames admissionais.

O atendimento ocorre das 13h às 17h. Os candidatos deverão passar pela avaliação médica e aguardar a homologação dos exames antes de seguir para a próxima etapa.

As nomeações contemplam candidatos aprovados para os cargos de Operador de Máquinas Agrícolas e Operador de Máquinas Pesadas.

LEIA TAMBÉM: Com salários de até R$ 10 mil, Prefeitura do Acre abre processo seletivo

Após a liberação pela Junta Médica, os aprovados deverão comparecer à Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa (SMGA), no mesmo endereço, para apresentar a documentação exigida. Nesse caso, o atendimento ocorre em dias úteis, das 7h às 14h.

Entre os documentos solicitados estão RG ou outro documento oficial com foto, CPF, título de eleitor, certidão de quitação eleitoral, carteira de trabalho, PIS/Pasep, CNH na categoria prevista no edital e comprovante de residência.

Os nomeados ainda deverão apresentar declaração de bens, declaração de dependentes e de acúmulo ou não de cargos públicos, duas fotos 3×4 e comprovante de conta-salário no Banco do Brasil.

A prefeitura orienta que sejam entregues cópias legíveis. Caso seja encontrada alguma divergência nos documentos apresentados, os originais poderão ser solicitados para conferência.

Confira a convocação e lista de documentos: 

Convocação

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