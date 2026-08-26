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Idosos e PCDs têm direito a fraldas geriátricas gratuitas em Rio Branco; entenda

Vídeo publicado pela Semsa orienta sobre os benefícios e os locais para buscar atendimento

Por Sávio Buriti, ContilNet
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Idosos e PCDs têm direito a fraldas geriátricas gratuitas em Rio Branco; entenda
O benefício é destinado a pessoas com 60 anos ou mais e também a pessoas com deficiência que necessitem do uso das fraldas./Foto: reprodução

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa) divulgou, nesta quarta-feira (26), um vídeo nas redes sociais para informar a população sobre a possibilidade de retirada gratuita de fraldas geriátricas por meio do Programa Farmácia Popular.

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O benefício é destinado a pessoas com 60 anos ou mais e também a pessoas com deficiência que necessitem do uso das fraldas. Para ter acesso, é necessário procurar uma farmácia credenciada e apresentar um documento oficial com foto, CPF e uma prescrição, laudo ou atestado médico que comprove a necessidade do uso.

No caso das pessoas com deficiência, o documento médico apresentado também deve conter o Código Internacional de Doenças (CID).

LEIA TAMBÉM: Semsa oferece serviços gratuitos de saúde durante a Expoacre 2026

Em Rio Branco, segundo as informações divulgadas pela Semsa, a retirada das fraldas pode ser feita atualmente em duas farmácias credenciadas: a Farmácia do Consumidor, localizada na Rua 6 de Agosto, nº 209, no bairro 6 de Agosto, e uma unidade da Farmácia Pague Menos, situada na Avenida Nações Unidas, nº 2890, no bairro Estação Experimental.

Além das fraldas geriátricas, o Programa Farmácia Popular também garante o acesso gratuito a medicamentos utilizados no tratamento de diferentes condições de saúde e a absorventes higiênicos, por meio do Programa Dignidade Menstrual.

A Semsa orienta que a população procure a unidade de saúde mais próxima para obter informações atualizadas sobre o benefício e os pontos credenciados para a retirada dos produtos.

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