Aeroportos do Acre aderem à campanha contra tráfico e aliciamento online

A iniciativa prevê a divulgação de conteúdos de conscientização nos canais digitais dos dois aeroportos acreanos

A iniciativa prevê a divulgação de conteúdos de conscientização nos canais digitais dos dois aeroportos acreanos./ Foto: reprodução

Os aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul passaram a integrar uma campanha nacional de prevenção ao tráfico de pessoas e ao trabalho análogo à escravidão. A mobilização, lançada em julho deste ano, chama atenção especialmente para os riscos do aliciamento de crianças e adolescentes no ambiente digital.

A iniciativa prevê a divulgação de conteúdos de conscientização nos canais digitais dos dois aeroportos acreanos. A proposta é ampliar o acesso à informação e alertar passageiros, trabalhadores e demais pessoas que fazem parte da comunidade aeroportuária sobre situações que podem representar risco.

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Segundo a campanha, o aliciamento pode começar de forma aparentemente inofensiva. Contatos feitos por meio de redes sociais, jogos online e aplicativos de mensagens, por exemplo, podem evoluir para situações de exploração. Falsas promessas de emprego ou viagens, além de amizades criadas no ambiente virtual, também podem ser utilizadas para aproximar e aliciar vítimas.

A ação é desenvolvida pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), em parceria com a Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude (Asbrad), o Ministério Público do Trabalho (MPT), o projeto Liberdade no Ar e outras instituições.

Além dos aeroportos acreanos, a campanha também será divulgada nos terminais de Manaus, Tefé, Tabatinga, Porto Velho, Boa Vista e Salvador, todos administrados pela VINCI Airports.

Dados do Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas de 2025, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, apontam que 84 brasileiros foram identificados como vítimas de tráfico internacional de pessoas em 2025. O número representa um aumento de 33,3% em comparação com o registrado no ano anterior.

A adesão à campanha também reforça ações que já vêm sendo realizadas pela Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, responsável pelos terminais. Entre elas estão treinamentos destinados a empregados, prestadores de serviços e integrantes da comunidade aeroportuária para identificar possíveis sinais de risco e acionar os órgãos competentes.

Para o CEO da VINCI Airports responsável pelos Aeroportos da Amazônia, Kleyton Mendes, a prevenção depende da disseminação de informações e do preparo das equipes.

“Os aeroportos são espaços de grande circulação e podem contribuir para que informações importantes cheguem a mais pessoas. Além de conscientizar passageiros e a comunidade aeroportuária, buscamos preparar nossas equipes para reconhecer sinais de alerta, agir com responsabilidade e acionar os órgãos competentes”, afirmou.

A campanha busca reforçar que a prevenção ao tráfico de pessoas também passa pela atenção aos contatos e abordagens realizadas no ambiente digital, principalmente quando envolvem crianças e adolescentes.