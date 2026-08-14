Rio Branco é a 4ª cidade do país com pior qualidade do ar nesta sexta

Qualidade do ar fica moderada em Rio Branco e exige cuidados | Foto: ContilNet

Rio Branco aparece, nesta sexta-feira (14), como a quarta cidade com pior qualidade do ar entre as cidades brasileiras listadas no ranking AQI US (índice de qualidade de ar). A capital do Acre registra índice de 58, atrás apenas de São Paulo (82), Campinas (78) e Manaus (65), segundo informações divulgadas na plataforma IQAir.

O resultado coloca Rio Branco à frente de outras capitais como Brasília, que registra AQI de 53, Porto Velho, com 42, e Belém, com 31.

Outro dado de atenção é a concentração de PM2.5, partículas finas que podem permanecer suspensas no ar. A medição atual em Rio Branco é de 12,9 µg/m³, nível apontado como 2,6 vezes superior ao valor da diretriz anual recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A situação pode piorar nos próximos dias. A previsão indica que o índice deve subir para 61 no sábado, voltar a 58 no domingo e chegar novamente a 61 na segunda-feira. A partir de terça, a tendência é de alta: o AQI deve alcançar 72, chegando a 75 na quarta-feira e 74 na quinta.

A piora ocorre justamente durante uma sequência de calor intenso em Rio Branco. A previsão aponta máximas de 40°C nesta sexta, 41°C no sábado, 40°C no domingo e 41°C entre segunda e quarta-feira. Na quinta-feira, os termômetros podem chegar a 42°C.

A umidade relativa também deve permanecer baixa, variando entre 30% e 43% durante o período. Nesta sexta-feira, o índice é de 33%, enquanto no sábado pode cair para apenas 30%.