Rio Branco tem a 2ª pior qualidade do ar do país nesta terça-feira

Previsão da plataforma aponta para uma piora da qualidade do ar ao longo desta terça

Previsão da plataforma aponta para uma piora da qualidade do ar ao longo desta terça — Foto: ContilNet

Rio Branco aparece como a segunda cidade com a pior qualidade do ar no Brasil nesta terça-feira (25), segundo dados da plataforma de monitoramento IQAir.

Por volta das 8h, o Índice de Qualidade do Ar (AQI) na capital acreana estava em 60, nível classificado como “moderado”. A concentração de partículas finas PM2.5, consideradas prejudiciais à saúde, estava 2,8 vezes acima do valor estabelecido pela diretriz anual da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Apesar do índice registrado no início da manhã, a previsão da plataforma aponta para uma piora da qualidade do ar ao longo desta terça. A estimativa é que o AQI chegue a 82 por volta das 20h, permanecendo na classificação “moderada”, mas com aumento na concentração de poluentes.

Diante do cenário, a IQAir chama atenção principalmente para os cuidados com grupos mais sensíveis à poluição do ar. Entre as recomendações está a redução de exercícios e outras atividades físicas ao ar livre.

Caso seja necessário sair de casa, a orientação é utilizar máscara adequada para diminuir a exposição às partículas.

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Outra recomendação é manter portas e janelas fechadas nos períodos de maior concentração de poluentes, reduzindo a entrada do ar externo nos ambientes. A utilização de purificadores de ar também é indicada como uma das medidas para diminuir a exposição às partículas finas.