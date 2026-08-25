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Rio Branco tem a 2ª pior qualidade do ar do país nesta terça-feira

Previsão da plataforma aponta para uma piora da qualidade do ar ao longo desta terça

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Diante desse cenário, a recomendação é de atenção principalmente para os grupos sensíveis — Foto: Juan Vicent Diaz/ContilNet
Previsão da plataforma aponta para uma piora da qualidade do ar ao longo desta terça — Foto: ContilNet

Rio Branco aparece como a segunda cidade com a pior qualidade do ar no Brasil nesta terça-feira (25), segundo dados da plataforma de monitoramento IQAir.

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Por volta das 8h, o Índice de Qualidade do Ar (AQI) na capital acreana estava em 60, nível classificado como “moderado”. A concentração de partículas finas PM2.5, consideradas prejudiciais à saúde, estava 2,8 vezes acima do valor estabelecido pela diretriz anual da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Apesar do índice registrado no início da manhã, a previsão da plataforma aponta para uma piora da qualidade do ar ao longo desta terça. A estimativa é que o AQI chegue a 82 por volta das 20h, permanecendo na classificação “moderada”, mas com aumento na concentração de poluentes.

Diante do cenário, a IQAir chama atenção principalmente para os cuidados com grupos mais sensíveis à poluição do ar. Entre as recomendações está a redução de exercícios e outras atividades físicas ao ar livre.

Caso seja necessário sair de casa, a orientação é utilizar máscara adequada para diminuir a exposição às partículas.

LEIA TAMBÉM: Incêndio de grandes proporções atinge área de mata em Rio Branco

Outra recomendação é manter portas e janelas fechadas nos períodos de maior concentração de poluentes, reduzindo a entrada do ar externo nos ambientes. A utilização de purificadores de ar também é indicada como uma das medidas para diminuir a exposição às partículas finas.

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