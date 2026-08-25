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Ufac deve implantar curso de Psicologia no campus de Cruzeiro do Sul

A conquista é fruto do programa Universidades Transformadoras

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Ufac deve implantar curso de Psicologia no campus de Cruzeiro do Sul
Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul/Foto: Ufac

O reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Josimar Ferreira, anunciou nesta terça-feira (25) que a instituição vai formalizar o pedido para implantação do curso de Psicologia no Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, a partir de 2027.

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O avanço foi definido após uma reunião entre o reitor e o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação (Sesu), Marcus David. A conquista é fruto do programa Universidades Transformadoras e representa um marco importante para a consolidação do atual plano de gestão da universidade.

Essa conquista faz parte do programa Universidades Transformadoras e é a prova viva de que estamos consolidando o nosso plano de gestão. Mais do que isso: é a reafirmação do compromisso que assumimos com cada um de vocês da nossa comunidade acadêmica”, disse o reitor.

Em vídeo, Josimar também contou que convidou formalmente o secretário para visitar o Campus Floresta, no município do interior do Acre.

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