Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul/Foto: Ufac

O reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Josimar Ferreira, anunciou nesta terça-feira (25) que a instituição vai formalizar o pedido para implantação do curso de Psicologia no Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, a partir de 2027.

O avanço foi definido após uma reunião entre o reitor e o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação (Sesu), Marcus David. A conquista é fruto do programa Universidades Transformadoras e representa um marco importante para a consolidação do atual plano de gestão da universidade.

“Essa conquista faz parte do programa Universidades Transformadoras e é a prova viva de que estamos consolidando o nosso plano de gestão. Mais do que isso: é a reafirmação do compromisso que assumimos com cada um de vocês da nossa comunidade acadêmica”, disse o reitor.

Em vídeo, Josimar também contou que convidou formalmente o secretário para visitar o Campus Floresta, no município do interior do Acre.