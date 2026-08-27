Candidatos ao Senado Federal/Foto: Montagem

Se engana muito quem acha que eleição se ganha apenas com popularidade e resultados prévios de pesquisas. Qualquer disputa eleitoral no Acre depende de dois fatores principais: aceitação popular e estrutura financeira.

A cada eleição que passa, isso fica mais claro: ganha quem consegue alinhar muito bem essas duas dimensões da disputa.

Aqui, mais especificamente, quero me ater a uma das corridas mais intensas deste pleito: a disputa pelo Senado Federal, que terá duas vagas em jogo. No páreo estão, por ordem de destaque nas pesquisas eleitorais: o senador Márcio Bittar (PL); o ex-governador Gladson Cameli (Progressistas); a ex-deputada federal Mara Rocha (Republicanos); o ex-governador Jorge Viana (PT); o senador Sérgio Petecão (PSD); o deputado Eduardo Velloso (Solidariedade); o professor Inácio Moreira (Rede-PSOL); e o advogado Júnior Feitosa (DC).

Gladson

O ex-governador, apesar de se destacar nas pesquisas, enfrenta uma situação complicada na Justiça. Teve a candidatura impugnada pelo MPF após decisão do STJ que o condenou por diversos crimes e agora aguarda uma liminar do STF, depois de uma decisão da Justiça Eleitoral que o colocou na disputa sob Júdice.

Pouca estrutura

Mesmo sendo do grupo da governadora Mailza Assis e dispondo de um fundo eleitoral bem rechonchudo, o ex-governador não tem mostrado uma estrutura tão significativa na disputa. Esse impasse na Justiça, inclusive, tem prejudicado de forma considerável a sua candidatura. Há quem aposte todas as fichas na possibilidade de Gladson ficar fora da disputa. Não é uma situação fácil.

Melhor estrutura

Sem sombra de dúvidas, quem tem se destacado pela melhor estrutura para essa disputa é o senador Márcio Bittar. Com bases consolidadas em quase todos os municípios do Acre e marqueteiros experientes atuando em prol do fortalecimento do seu nome, Bittar ainda tem ao seu lado, para dar mais força ao projeto, a produtora Orna Audiovisual, que tem feito um excelente trabalho de captura e divulgação da imagem do senador.

A segunda campanha com mais destaque

Percorrendo os municípios do Alto Acre ao Juruá, o ex-senador Jorge Viana não está brincando em serviço e tem mostrado uma estrutura de campanha também consolidada, prometendo surpreender na reta final da disputa. Pelo que tenho escutado nos bastidores, tem costurado muito apoio em um silêncio pragmático. Depois de Bittar, é quem dispõe de mais condições estruturais no páreo, na minha opinião.

Fundo eleitoral

É preciso não esquecer ainda que os partidos de Bittar e Jorge, respectivamente, têm os maiores fundos eleitorais para investir nas campanhas, saindo à frente das siglas dos demais postulantes. E isso conta muito.

E a Mara?

Ampliando a vantagem sobre Jorge no quesito “aprovação popular” — a partir do que apontam as pesquisas —, a jornalista tem, inclusive, aparecido um pouco à frente do petista nos últimos cenários, ficando os dois tecnicamente empatados.

Campanha tímida

Mesmo colocando medo em JV, por não ser uma candidata com alto nível de rejeição e integrar um campo ideológico — o da direita — que é mais atrativo para os acreanos, Mara ainda tem uma campanha tímida, aparentemente sem muitos recursos aplicados.

Além de tudo isso, Mara faz parte de uma aliança que tem três candidatos ao Senado — quando o ideal seria ter apenas dois.

Na reta final, só aceitação popular não conta

É preciso colocar dinheiro e estrutura em campo, construir alianças no interior do Estado. Sem isso, a desidratação de uma candidatura acontece de forma acelerada, e as eleições anteriores já mostraram isso com muita clareza.

Se Jorge ganha na estrutura, precisa tomar cuidado com a aceitação

O ex-senador ainda tem uma rejeição considerável por conta do antipetismo que tomou o Acre, e isso precisa ser trabalhado cotidianamente. Precisa deixar as dimensões da aceitação e da estrutura devidamente equilibradas, porque as duas coisas precisam caminhar juntas para uma vitória nas urnas.

Petecão e Velloso

Ainda não surpreenderam nas pesquisas e, apesar de Petecão ter um mandato e uma estrutura ainda importante, não é a prioridade do grupo do qual faz parte, liderado pelo senador Alan Rick. Velloso é o menino dos olhos de Bocalom, e isso pode surpreender nos próximos dias. O nome do médico não sai da boca do ex-prefeito.

Momento decisivo

Esse é um dos momentos mais importantes. A campanha começou e exige, sobretudo, estrutura de quem quer vencer a disputa. A verdade precisa ser dita, sem fantasias ou firulas.