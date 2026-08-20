Acordo comercial entre Canadá e EUA está “muito próximo”, diz ministro

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O Canadá e os Estados Unidos estão “muito perto” de chegar a um acordo comercial que poderá ajudar a reduzir meses de tarifas e direitos retaliatórios, mas ainda há muito trabalho a ser feito, disse nesta quinta-feira um alto funcionário canadense.

Dominic LeBlanc, ministro responsável pelo comércio com os EUA, fez essas declarações após se reunir com o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, em Washington.

Os dois lados estão tentando cumprir um prazo estabelecido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que afirma que imporá uma nova tarifa de 50% sobre cerca de US$ 20 bilhões em produtos canadenses à 0h01 EDT (04h01 GMT) de sábado.

Um acordo poderia marcar uma distensão em quase dois anos de relações tensas entre dois aliados de longa data e importantes parceiros comerciais, e permitir que negociações mais amplas sobre a renovação do acordo comercial entre Estados Unidos, México e Canadá avancem.

“Estamos muito perto. Continuamos a progredir e vamos ficar aqui para fazer o trabalho necessário”, disse LeBlanc aos repórteres.

LeBlanc e a principal negociadora comercial do Canadá, Janice Charette, reuniram-se com Greer por mais de três horas. Ao sair do escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), LeBlanc afirmou que Charette daria continuidade às negociações.

O acordo proposto deverá reduzir a tarifa máxima sobre veículos fabricados no Canadá de 25% para 15% e diminuir pela metade as tarifas sobre aço e alumínio canadenses, para 25%, segundo fontes.

A Casa Branca e o Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) foram contatados para comentar o assunto.

Uma questão fundamental que permanece em aberto diz respeito à implementação e se todo o conteúdo abrangido pelo USMCA ou pelo Canadá será contabilizado para fins de tarifas, ou se os EUA poderão alterar as regras.

Outra questão é se os EUA aprovarão o conteúdo canadense por veículo ou se ele será contabilizado de forma mais abrangente. Os dois lados também estão discutindo se os EUA reduzirão o limite atual para peças que podem ser isentas da tarifa alfandegária máxima.

As conversas em Washington visam obter detalhes mais concretos sobre a implementação da tarifa e como o valor será calculado, disse uma das fontes.

Inicialmente, Trump havia definido que as tarifas entrariam em vigor na quarta-feira, antes de conceder às duas partes uma prorrogação de três dias para concluir as negociações e expressar esperança de que um acordo fosse provável.

Diferentemente de muitas das tarifas anteriores de Trump, as novas taxas se aplicariam até mesmo a produtos que se qualificam para tratamento preferencial sob o Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), que protegeu grande parte do comércio canadense de tarifas, representando um risco adicional para a economia do Canadá.

Trump afirmou na quarta-feira que Washington faria algumas concessões tarifárias e sugeriu que um acordo também eliminaria as tarifas canadenses sobre produtos americanos.

Diversos líderes das 10 províncias canadenses afirmaram que Carney os havia instado a acabar com as restrições à venda de bebidas alcoólicas americanas, um ponto particularmente sensível para Washington, caso o Canadá chegue a um acordo com os Estados Unidos.

A maioria das províncias interrompeu a distribuição de bebidas alcoólicas americanas em resposta às tarifas impostas por Trump sobre produtos canadenses no ano passado, e muitos canadenses prometeram não comprar bebidas alcoólicas americanas, mesmo que elas voltem às prateleiras dos supermercados.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por marinacardoso.

Conteúdo Original / Fonte: marinacardoso