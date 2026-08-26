Alibaba conclui captação de US$ 10,2 bi para investimentos em IA

O Alibaba anunciou nesta quarta-feira, 26, a conclusão de sua colocação de HK$ 80 bilhões (equivalente a US$ 10,2 bilhões) para expandir sua posição global em inteligência artificial.

A empresa vendeu 710.000.000 novas ações ordinárias para pessoas não americanas fora dos Estados Unidos, a um preço de colocação de HK$ 112,70 por ação, segundo comunicado.

IA pode ser a “pior fonte de injustiça” da história, alerta Bill Gates

Fundador da Microsoft afirma que governos não estão preparados para os riscos da inteligência artificial e defende nova regulação global para a tecnologia

Apetite por risco de assessores de investimento cai ao menor nível desde 2023

Parcela de assessores da rede da XP que planeja elevar alocação em renda variável cai para 10%, projeção média para o Ibovespa recua a 172 mil pontos e instabilidade política atinge o maior patamar da série

Do total captado, a empresa pretende utilizar 60%, ou HK$ 47,871 milhões, na expansão de sua infraestrutura global de computação para atender à crescente demanda dos clientes. Aproximadamente 40%, ou HK$ 31,914 milhões, serão utilizados para acelerar a construção de data centers de IA em hiperescala e na atualização da infraestrutura de nuvem tradicional em armazenamento, bancos de dados e redes de alto desempenho para dar suporte a uma atualização abrangente para uma arquitetura de nuvem.

Comece agora!

As ações foram oferecidas e vendidas apenas a determinadas pessoas não americanas em transações offshore, com base no Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários dos EUA.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Estadão Conteúdo.

Conteúdo Original / Fonte: Estadão Conteúdo