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Quina hoje, concurso 7102: Confira o resultado sorteado nesta quarta-feira (26)

Por InfoMoney
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Quina hoje, concurso 7098: Confira o resultado sorteado nesta sexta-feira (21)

As dezenas do concurso número 7102 da Quina foram sorteadas na noite desta quarta-feira (26), em São Paulo.

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Os números sorteados foram: 11 – 77 – 14 – 43 – 38.

O prêmio estimado foi de R$ R$ 2.588.911,64.

Comece agora!

Para tentar a sorte na Quina, o apostador pode marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no bilhete. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

A Quina possui seis sorteios semanais, de segunda a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal, em todo o país, ou pela internet.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Erick Souza.

Conteúdo Original / Fonte: Erick Souza
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