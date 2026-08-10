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Anvisa libera venda de medicamentos por plataformas como iFood e Rapp

Por Agência Brasil
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Anvisa libera venda de medicamentos por plataformas como iFood e Rapp

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© Paulo Pinto/Agência Brasil

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revogou nesta segunda-feira (10) uma série de resoluções e medidas preventivas que proibiam a comercialização e a propaganda de medicamentos nas plataformas iFood, Rappi, Mercado Livre, Submarino e Americanas.

Na última quinta-feira (6), a Anvisa já havia revogado a proibição da comercialização e da propaganda de medicamentos na plataforma Shopee.

Em nota, a agência destacou que as revogações não isentam essas empresas de cumprir integralmente a regulamentação sanitária aplicável e também não implicam autorização automática de comercialização de produtos farmacêuticos.

No comunicado, a Anvisa destacou que a aplicação da Lei 15.357/2026, que passou a permitir que farmácias e drogarias regularmente licenciadas contratem canais digitais e plataformas de comércio eletrônico para logística e entrega de medicamentos aos consumidores, depende de regulamentação específica a ser editada pela própria agência.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil.

Conteúdo Original / Fonte: Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
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