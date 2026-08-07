Bitelo ergue 420 kg e bate recorde brasileiro

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Nesta sexta-feira (7), Willian Brito Piovezan, mais conhecido como Bitelo, quebrou o recorde brasileiro no levantamento terra.

O atleta de powerlifting ergueu 420 kg no evento Iceland’s Strongest Man 2026, realizado na Islândia. O paulista superou em 20 kg o recorde anterior que também era dele, registrado em junho desse ano.

O evento também contou com a presença de Halfthor Bjornsson, atual recordista mundial do levantamento terra com a marca de 510 kg e famoso por interpretar o personagem Montanha no seriado Game of Thrones.

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Enquanto o halterofilismo se refere ao levantamento de peso olímpico, o powerlifting significa “levantamento de peso básico” e consiste em três movimentos: levantamento terra, agachamento livre e supino.

Bitelo é atleta há apenas 3 anos e se tornou uma sensação nas redes sociais com mais de 5 milhões de seguidores. Ele começou a ganhar notoriedade na internet com vídeos demonstrando força descomunal e já foi campeão mundial na Eslováquia.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Jonatans Cruz.

Conteúdo Original / Fonte: Jonatans Cruz