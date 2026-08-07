08/08/2026
ContilNet Notícias Logo
08/08/2026
ContilPop
Britney Spears faz desabafo sobre música e possível volta: “Nunca fui eu”
Helena fica de fora de Arraial de Bruna Biancardi e Neymar
“Estrelas da Casa” revela lista final de candidatos para entrar em reality
Produtor musical de Madonna e U2, William Orbit morre aos 69 anos
Anitta faz confissão ao vivo e Ana Maria Braga cai na gargalhada
Morre a atriz Clodd Dias, destaque da série “As Five” aos 49 anos
Zé Felipe manda recado para Ana Castela em show e web reage
Gabriel Barbosa em filme da Netflix: saiba quem é o ator
Saiba quem é Myra Ruiz, atriz pedida em casamento no palco de Wicked
Inês Brasil pôs imóvel à venda antes de zerar bens no TSE

Bitelo ergue 420 kg e bate recorde brasileiro

Por CNN Brasil
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Bitelo ergue 420 kg e bate recorde brasileiro

Compartilhar matéria

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Nesta sexta-feira (7), Willian Brito Piovezan, mais conhecido como Bitelo, quebrou o recorde brasileiro no levantamento terra.

O atleta de powerlifting ergueu 420 kg no evento Iceland’s Strongest Man 2026, realizado na Islândia. O paulista superou em 20 kg o recorde anterior que também era dele, registrado em junho desse ano.

O evento também contou com a presença de Halfthor Bjornsson, atual recordista mundial do levantamento terra com a marca de 510 kg e famoso por interpretar o personagem Montanha no seriado Game of Thrones.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Willian Brito Piovezan (@bitelonatural)

Enquanto o halterofilismo se refere ao levantamento de peso olímpico, o powerlifting significa “levantamento de peso básico” e consiste em três movimentos: levantamento terra, agachamento livre e supino.

Bitelo é atleta há apenas 3 anos e se tornou uma sensação nas redes sociais com mais de 5 milhões de seguidores. Ele começou a ganhar notoriedade na internet com vídeos demonstrando força descomunal e já foi campeão mundial na Eslováquia.

Acompanhe Esportes nas Redes Sociais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Jonatans Cruz.

Conteúdo Original / Fonte: Jonatans Cruz
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.