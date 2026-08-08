Botafogo x Fluminense: escalações e onde assistir ao Clássico Vovô

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Botafogo e Fluminense estão escalados para o Clássico Vovô pela 22ª rodada do Brasileirão. A partida deste sábado (8) será no estádio Nilton Santos, casa alvinegra na Zona Norte do Rio de Janeiro.

O duelo vai começar às 21h (de Brasília) e terá transmissão de SporTV e Premiere (pay-per-view). O CNN Esportes acompanha em TEMPO REAL.

Os dois rivais brigam na parte de cima da tabela. O Botafogo é o 9º colocado, com 29 pontos, e pode entrar no G5 provisoriamente em caso de vitória no clássico. O time do técnico Franclim Carvalho entra em campo desde 26 de julho, quando venceu o Cruzeiro fora de casa.

Já o Fluminense vem de uma eliminação dolorosa na Copa do Brasil, caindo para o rival Vasco no Maracanã. No Brasileirão, porém, o time do pressionado Luis Zubeldía faz ótima campanha e é o quarto colocado, com 34 pontos.

Escalação do Botafogo

Warleson; Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Medina, Danilo, Montoro e Lucas Villalba; Kauan Toledo e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

NOSSOS ONZE! 🔥💪🏾 pic.twitter.com/29ybpFrYtt — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 8, 2026

Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Jemmes e Renê; Otávio, Nonato e Ganso; Kevin Serna, Soteldo e Castillo. Técnico: Luis Zubeldía.

O #TimeDeGuerreiros está escalado para o clássico contra o Botafogo! VAMOS, TRICOLOR! 🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/77UR88sZUG — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 8, 2026

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por luccasoliveira.

Conteúdo Original / Fonte: luccasoliveira