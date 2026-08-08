Coritiba x Chapecoense: escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

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Coritiba e Chapecoense estão escalados para a partida deste sábado (9), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece às 20h30 no Couto Pereira, em Curitiba.
A partida terá transmissão pelo Premiere, Record, Cazé TV, além do tempo real do CNN Esportes.
O Coxa branca ocupa o meio da tabela do Brasileirão. A equipe aparece na 11ª posição com 27 pontos. Já o time catarinenses é o lanterna do torneio com 10 pontos e apenas uma vitória.
O técnico Fernando Seabra escalou o Coritiba com: Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha.
Já a Chapecoense está escalada pelo técnico Rafael Lacerda com: Anderson, Kauan Faria, Eduardo Doma, Everton e Fernando; Camilo, Bruno Matias, Max Alves, Giovanni Augusto; Rubens e Marcinho.
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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por leonardocosta.