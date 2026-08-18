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Democrata tem veterinário Wilson Grassi na disputa presidencial

Por Agência Brasil
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Democrata tem veterinário Wilson Grassi na disputa presidencial

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© Instagram/veterinariowilsongrassioficial

Versão em áudio

Candidato pelo Democrata, antigo Partido da Mulher Brasileira (PMB), Wilson Grassi é natural de São Paulo, capital. Tem 56 anos, é empresário e veterinário. A empresária Suêd Haidar é a vice na chapa.

Grassi atua pela causa animal, incluindo a defesa da instalação de hospitais públicos para o atendimento de cães e gatos. É conselheiro da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais de São Paulo (Anclipeva-SP). 

O candidato à Presidência nunca ocupou cargo público, mas já disputou aos cargos de vereador, deputado estadual e federal por São Paulo, pelos partidos PV e PRTB.  

Fundado em 2015, o Democrata, antes PMB, nunca havia lançado candidato próprio à Presidência da República.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por Agência Brasil.

Conteúdo Original / Fonte: Agência Brasil
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