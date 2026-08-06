Especialistas avaliam escalada no Mar Vermelho após ataques dos Houthis

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Pelo menos dois ataques foram relatados nas proximidades do Estreito de Bab el-Mandeb, no Mar Vermelho, nos últimos dias, em meio à crescente preocupação com as ações do grupo Houthis do Iêmen — apoiado pelo Irã — contra embarcações na região.

Uma embarcação afundou ao largo da costa da cidade iemenita de Al Mukha após ser atacada por uma embarcação de superfície não tripulada, segundo o UKMTO (Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido).

O ataque, relatado inicialmente na terça-feira (4), provocou um incêndio a bordo.

Autoridades indianas confirmaram, na terça-feira, que uma embarcação com bandeira da Índia foi atingida e afundada por um “projétil” ao largo da costa do Iêmen, tendo 14 tripulantes sido levados em segurança para o porto de Al Mukha.

Na quarta-feira (5), uma forte explosão foi ouvida nas proximidades de uma embarcação, a 95 milhas náuticas a sudeste de Aden, no Iêmen.

“Toda a tripulação está contabilizada e em segurança. Não houve registro de impacto ambiental. As autoridades estão investigando”, informou a UKMTO.

A agência marítima do Reino Unido — um órgão vinculado à Marinha Real que monitora a navegação no Mar Vermelho, no Golfo Pérsico e no norte do Oceano Índico — não identificou as embarcações nem apontou o responsável pelo incidente; no entanto, os Houthis têm ameaçado repetidamente interromper a navegação pelo estreito, um ponto de passagem estratégica crucial na extremidade sul do Mar Vermelho.

Enquanto alguns navios se desviam para o norte do Mar Vermelho para evitar cruzar o estreito, o grupo prometeu, na quarta-feira, “continuar e intensificar” os ataques a embarcações sauditas na região norte do Mar Vermelho, “para fechar todos os pontos de acesso e impedir a passagem delas”.

A empresa de inteligência do setor de transporte marítimo Marisks afirmou que a decisão do grupo representa “uma escalada significativa, tanto em alcance geográfico quanto em intenção estratégica”.

“Ao declarar abertamente o norte do Mar Vermelho como uma área de operações, o grupo sinaliza que embarcações ligadas à Arábia Saudita podem agora enfrentar uma ameaça constante em toda a extensão do Mar Vermelho”, disse Marisks.

Apesar desse risco, o tráfego comercial continua a “transitar de forma constante” pelo sul do Mar Vermelho e pelo estreito de Bab al-Mandeb, informou a UKMTO.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por poliannelima.

Conteúdo Original / Fonte: poliannelima