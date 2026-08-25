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O uso frequente do ferro de passar pode causar o acúmulo de resíduos na base e nos orifícios de vapor. Essa sujeira dificulta o deslizamento sobre as roupas e compromete o funcionamento do aparelho. Para resolver o problema, métodos caseiros oferecem uma limpeza eficaz e segura, dispensando alvejante ou esponjas de aço que podem danificar o equipamento.

Remover esses resíduos é fundamental para prolongar a vida útil do seu eletrodoméstico. A boa notícia é que não é preciso recorrer a produtos agressivos. Existem alternativas simples que evitam riscos e preservam o revestimento da plancha.

Para manchas e resíduos mais persistentes na base da plancha, o bicarbonato de sódio é uma alternativa eficaz. Ele ajuda a desprender a sujeira sem a necessidade de utilizar materiais abrasivos, protegendo o revestimento do aparelho.

Vinagre branco para os orifícios de vapor

Os pequenos orifícios da base, responsáveis pela saída de vapor, costumam acumular calcário. O vinagre branco pode ser uma solução para essa limpeza, mas é crucial verificar as orientações do fabricante do seu ferro antes de usá-lo.

Uma técnica comum é preparar uma solução com partes iguais de água e vinagre branco. Contudo, essa mistura só deve ser colocada no reservatório de água do ferro se o manual indicar explicitamente que é permitido. Caso contrário, evite essa prática.

Após o procedimento com a solução de vinagre, a recomendação é esvaziar completamente o reservatório. Em seguida, realize um ciclo de vapor apenas com água limpa para eliminar qualquer resíduo da mistura de vinagre e água.

Confira o passo a passo:

Misture duas colheres de bicarbonato de sódio com um pouco de água até formar uma pasta;

Garanta que o ferro de passar esteja completamente frio e desligado da tomada;

Aplique a pasta feita com bicarbonato nas áreas mais sujas da base;

Esfregue com cuidado usando um pano ou uma esponja não abrasiva;

Limpe completamente a mistura da superfície do ferro utilizando um pano úmido;

Seque bem antes de voltar a utilizar o aparelho.

• Google • Imagem criada por IA

Pasta de dente em manchas leves

Para manchas mais leves e superficiais, uma pequena quantidade de pasta de dente branca tradicional pode ser a solução. É um método delicado que evita danos à base do ferro.

Com a superfície fria e desligada, aplique uma camada fina da pasta sobre a área manchada. Esfregue suavemente utilizando um pano de algodão. Em seguida, remova completamente os resíduos com um pano úmido e seque a superfície com cuidado.

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Cuidados importantes para a limpeza

É fundamental evitar materiais abrasivos, como esponjas metálicas ou escovas rígidas, pois eles podem riscar e danificar o revestimento da base do ferro. Outro ponto crítico é nunca realizar a limpeza com o aparelho ligado ou ainda quente. Essa precaução é especialmente importante ao aplicar qualquer produto diretamente sobre a superfície do ferro, evitando acidentes e danos.

Com uma limpeza periódica e seguindo os cuidados indicados pelo fabricante, é possível reduzir significativamente o acúmulo de sujeira e calcário. Assim, a base do ferro se mantém limpa e os orifícios de vapor desobstruídos por mais tempo, garantindo a eficiência do aparelho.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial com base no conteúdo produzido pela Itatiaia. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN Brasil.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites