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Galvão Bueno reage à vitória de João Fonseca em Montreal

Por CNN BrasilAtualizado
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Galvão Bueno reage à vitória de João Fonseca em Montreal

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O tenista João Fonseca garantiu uma importante vitória sobre o norueguês Casper Ruud por 2 sets a 0, na noite desta sexta-feira (7), durante o Masters de Montreal. A atuação do brasileiro de 19 anos gerou reação de Galvão Bueno.

Com o novo triunfo, Fonseca se consolidou como “algoz” de Ruud. Há três meses, o jovem brasileiro já havia superado o norueguês nas oitavas de final de Roland Garros, em uma partida que terminou em 3 sets a 1.

“Grande vitória de João Fonseca!! Sem sustos, mostrou solidez e venceu de novo o norueguês Casper Ruud, em repetição de um duelo eletrizante de Roland Garros!! Sua quarta vitória contra um top-20 no ano!! Chegou às oitavas do ATP de Montreal!!”, afirmou o narrador pelas mídias sociais.

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Detalhes da partida

O primeiro set demonstrou grande equilíbrio, com João Fonseca se destacando no tie-break para fechar a parcial em 7/6. Durante o intervalo, Ruud precisou se ausentar por quase sete minutos para trocar o uniforme no vestiário.

No segundo set, Fonseca começou com força, abrindo 3 games a 0. Ruud esboçou uma reação, vencendo três games, mas o brasileiro confirmou o triunfo ao fechar a parcial em 6 a 3, garantindo a vitória na partida.

Na próxima etapa do torneio, João Fonseca terá pela frente o norte-americano Ben Shelton, atual número 10 do ranking da ATP. Shelton avançou ao vencer o belga Zizou Bergs por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial com base no conteúdo produzido pela Itatiaia. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN Brasil.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites
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