João Fonseca x Ben Shelton: veja quando será o jogo no Masters do Canadá

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Classificado para as oitavas de final do Masters 1000 do Canadá após eliminar o norueguês Casper Ruud, João Fonseca já sabe quando voltará às quadras: o brasileiro enfrentará o americano Ben Shelton no domingo (9). O horário ainda será confirmado pela organização do evento.

Fonseca e Shelton, cabe destacar, se enfrentaram recentemente. Em 17 de abril, o americano ganhou por 2 sets a 1, pelas quartas de final do ATP 500 de Munique, na Alemanha, torneio que terminaria com título do atual número 10 do mundo e ex-top 5.

Foi o único duelo entre eles até o momento. Quem passar para as quartas de final, aliás, já sabe que enfrentará o ganhador da partida entre o holandês Botic van de Zandschulp e o tcheco Jakub Mensik.

Quem é Ben Shelton?

Shelton, que completará 24 anos em 9 de outubro, conquistou outros cinco títulos na carreira. Ainda na atual temporada, venceu também o ATP 250 de Stuttgart, também na Alemanha, e o ATP 500 de Dallas, nos Estados Unidos.

No ano passado, ganhou justamente o Masters 1000 do Canadá. Tem ainda o ATP 250 de Houston, nos Estados Unidos, em 2024, e o ATP 500 de Tóquio, no Japão, em 2023. Soma ainda os vices de outros dois ATP 500, em Munique, em 2025, e Basileia, na Suíça, em 2024.

Já em Grand Slams, o americano chegou duas vezes às semifinais — no US Open de 2023 e no Australian Open de 2025. Já em Roland Garros, bateu oitavas em 2025; enquanto, em Wimbledon, o melhor resultado foi alcançar as quartas no ano passado.

Com tais desempenhos, Shelton já arrecadou US$ 2.382.904,00 em premiações na atual temporada — são US$ 13.875.245,00 ao longo de toda a carreira, somando também as atuações nas duplas masculinas, em que é o atual 125 do mundo e teve a 68ª colocação como melhor posição.

Mais sobre Ben Shelton

Filho do ex-tenista e treinador Bryan Shelton, Ben, único top 10 do mundo ainda vivo no Canadá, se destacou no circuito universitário dos Estados Unidos, em que foi campeão da NCAA por equipes em 2021, pela Universidade da Flórida, e no individual em 2022, ano em que começou na carreira profissional.

Com um jogo agressivo, baseado em um saque potente e forte desempenho em quadras duras, Shelton tem como maior inspiração Roger Federer. Desde março de 2025, o tenista namora Trinity Rodman, jogadora de futebol que atua pelo Washington Spirit e pela seleção feminina dos Estados Unidos.

Ela é filha de Dennis Rodman, lenda da NBA, com quem tem uma relação conturbada. Em janeiro deste ano, Rodman renovou contrato com a franquia da NWSL em um acordo que prevê vencimento anual superior a US$ 2 milhões.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gustavoabraao.

Conteúdo Original / Fonte: gustavoabraao