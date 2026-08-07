João Fonseca x Casper Ruud: acompanhe ao vivo o Masters de Montreal

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João Fonseca e Casper Ruud se enfrentam nesta sexta-feira (7) na terceira rodada do Masters de Montreal.

Na fase anterior, João venceu o grego Stefanos Tsisipas por 2 sets a 0. Já Ruud venceu o argentino Juan Manuel Cerundolo também por 2 sets a 0.

Este duelo marca um reencontro para o jovem João Fonseca, que protagonizou uma partida marcante contra Ruud em Roland Garros, três meses atrás. Em maio, Fonseca surpreendeu o circuito ao derrotar Ruud nas oitavas de final de Roland Garros por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 7/6, 5/7 e 6/2.

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Falta pouco! Os tenistas estão entrando em quadra.

Quem vencer a partida enfrentará Ben Shelton. O norte-americano venceu por 2 sets a 0 o belga Zizou Bergs e garantiu vaga nas oitavas de final.

Boa noite, torcedores! Dentro de instantes teremos o jogão entre João Fonseca e Casper Ruud.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gustavoriguetti.

Conteúdo Original / Fonte: gustavoriguetti