John Kennedy tem lesão no ligamento do joelho e desfalca o Fluminense

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O atacante John Kennedy, do Fluminense, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. O clube carioca atualizou a situação clínica do jogador na noite desta sexta-feira (7).

A lesão de John Kennedy ocorreu aos 9 minutos do segundo tempo do duelo contra o Vasco, na quarta-feira, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Fluminense perdeu por 3 a 1 e foi eliminado do torneio. No lance, John Kennedy teve uma dividida com Paulo Henrique, ficando caído no gramado.

“O atacante John Kennedy sofreu lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, na partida contra o Vasco. O tratamento é cirúrgico e o atleta já faz reabilitação pré-operatória”, disse o clube carioca.

O Fluminense não informou o tempo de recuperação do atacante. Porém, é improvável que o atleta volte a jogar ainda nesta temporada. Normalmente, jogadores que sofrem essa lesão ficam fora de combate de seis a oito meses.

Além dele, Thiago Silva, Freytes e Millán estão no departamento médico do clube das Laranjeiras. Na temporada, John Kennedy é o artilheiro do Fluminense, com 14 gols anotados.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gustavoriguetti.

Conteúdo Original / Fonte: gustavoriguetti