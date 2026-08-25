25/08/2026
ContilNet Notícias Logo
25/08/2026
ContilPop
Acreana entra na disputa pela coroa de Miss Cosmo Brasil 2026
Cidade de 3 mil habitantes paga R$ 900 mil por show de Ana Castela
Filipe Ret fecha acordo e encerra processo por ataques virtuais contra fã
Bianca Andrade desabafa sobre origem na periferia e cobrança profissional
Anitta surge com camisa da Grande Rio e grava samba em meio a rumores
Influenciadora vai ao hospital após tentar tatuar sardas no rosto em casa
Nasce Marina, segunda filha dos ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões
Adam Scott relata bastidores e emoção no casamento de Taylor Swift e Travis Kelce
Ancine concede registro a ‘Dark Horse’, cinebiografia de Jair Bolsonaro
Sheron Menezzes encanta fãs com visual musculoso na academia; veja

Justiça mantém suspensão de demissões em massa das Casas Bahia

Por Agência Brasil
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Justiça mantém suspensão de demissões em massa das Casas Bahia

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

© Divulgação/ Casas Bahia

Versão em áudio

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Distrito Federal decidiu manter a liminar que proibiu as demissões em massa que foram efetivadas pelas Casas Bahia em todo o país.

A decisão foi proferida na noite desta segunda-feira (24) pela juíza Sandra Nara Bernardo Silva. A magistrada rejeitou um mandado de segurança protocolado pela varejista após constatar que a empresa não apresentou todos os documentos necessários para o julgamento do caso. 

Com a decisão, permanece válida a decisão de primeira instância que entendeu que as dispensas ocorreram sem a intervenção do sindicato da categoria, medida imprescindível conforme a legislação e a jurisprudência dos tribunais trabalhistas.

A empresa foi obrigada a restabelecer os vínculos trabalhistas e incluir os funcionários na folha de pagamento, no plano de saúde e a manter os benefícios assistenciais. Novas demissões só poderão ocorrer se tiverem intermediação dos sindicatos.

Após a suspensão das demissões, a varejista declarou que respeita as decisões judiciais e que prestará os esclarecimentos que forem solicitados.

Na semana passada, a empresa anunciou que protocolou na Justiça um pedido de recuperação judicial.  As dívidas da companhia chegam a R$ 17,3 bilhões. 

Cerca de 1,9 mil funcionários já foram demitidos e 298 lojas foram fechadas.

Relacionadas

Justiça suspende demissões em massa de trabalhadores das Casas Bahia

Ver mais

Conteúdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por Andre Richter – Repórter da Agência Brasil.

Conteúdo Original / Fonte: Andre Richter - Repórter da Agência Brasil
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.