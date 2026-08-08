Liverpool x Monaco: horário e onde assistir ao amistoso

Compartilhar matéria
Liverpool e Monaco se enfrentam neste domingo (9), às 10h30 (de Brasília), no Anfield, em Liverpool, na Inglaterra.
O duelo terá transmissão da SportyNet.
O Liverpool chega para o compromisso no Anfield depois de três partidas de pré-temporada realizadas nos Estados Unidos. A equipe inglesa tem duas vitórias e uma derrota no período.
Para o Monaco, o amistoso contra o Liverpool também será um teste importante para Filipe Luís, que iniciou uma nova etapa da carreira como treinador na Europa.
Onde assistir a Liverpool x Monaco
- YouTube: SportyNet
Ficha técnica de Liverpool x Monaco
- Data: 09/08/2026 (domingo)
- Horário: 10h30 (de Brasília)
- Local: Anfield, em Liverpool, na Inglaterra
Acompanhe Esportes nas Redes Sociais
Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gustavoriguetti.
Conteúdo Original / Fonte: gustavoriguetti