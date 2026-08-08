Liverpool x Monaco: horário e onde assistir ao amistoso

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Liverpool e Monaco se enfrentam neste domingo (9), às 10h30 (de Brasília), no Anfield, em Liverpool, na Inglaterra.

O duelo terá transmissão da SportyNet.

O Liverpool chega para o compromisso no Anfield depois de três partidas de pré-temporada realizadas nos Estados Unidos. A equipe inglesa tem duas vitórias e uma derrota no período.

Para o Monaco, o amistoso contra o Liverpool também será um teste importante para Filipe Luís, que iniciou uma nova etapa da carreira como treinador na Europa.

Onde assistir a Liverpool x Monaco

YouTube: SportyNet

Ficha técnica de Liverpool x Monaco

Data: 09/08/2026 (domingo)

09/08/2026 (domingo) Horário: 10h30 (de Brasília)

10h30 (de Brasília) Local: Anfield, em Liverpool, na Inglaterra

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gustavoriguetti.

Conteúdo Original / Fonte: gustavoriguetti