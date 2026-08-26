Loteria Federal: confira o resultado do concurso 6095 sorteado nesta quarta (26)

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quarta-feira (26) o sorteio do concurso 6095 da Loteria Federal.

Os bilhetes premiados foram:

1º prêmio: 004574

2º prêmio: 004929

3º prêmio: 059657

4º prêmio: 030781

5º prêmio: 053798

Comece agora!

Os valores pagos aos vencedores foram:

1º prêmio: R$ 500.000

2º prêmio: R$ 35.000

3º prêmio: R$ 30.000

4º prêmio: R$ 25.000

5º prêmio: R$ 20.263

Os sorteios da Loteria Federal acontecem às quartas-feiras, a partir das 20h; e aos domingos, a partir das 11h.

As apostas da Loteria Federal são feitas por meio da compra de bilhetes inteiros ou frações, disponíveis nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa.

Diferentemente de outras modalidades, o apostador não escolhe números. Para ganhar, é preciso que o bilhete adquirido corresponda a um dos números sorteados ou atenda às regras de aproximação estabelecidas para cada concurso.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Gabriel.

Conteúdo Original / Fonte: Gabriel