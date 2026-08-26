Lotofácil hoje, concurso 3772: Confira o resultado sorteado nesta quarta-feira (26)

As dezenas do concurso número 3772 da Lotofácil foram sorteadas na noite desta quarta-feira (26), em São Paulo.

Os números sorteados foram: 09 – 08 – 06 – 11 – 18 – 25 – 07 – 21 – 05 – 14 – 12 – 03 – 15 – 20 – 23.

O prêmio estimado para este concurso era de R$ 2.000.000,00.

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As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) nas lotéricas credenciadas da Caixa, em todo o país, ou pela internet.

Para apostar na Lotofácil é preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no bilhete. O apostador fatura se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O valor de um jogo simples custa a partir de R$ 3,00, e os sorteios ocorrem de segunda a sábado.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Erick Souza.

Conteúdo Original / Fonte: Erick Souza