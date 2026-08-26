Lotomania: confira o resultado do concurso 2968 sorteado nesta quarta-feira (26)

Os números do concurso 2968 da Lotomania foram sorteados nesta quarta-feira (26), em São Paulo.

As dezenas sorteadas foram:

[48] – [13] – [92] – [65] – [43] – [05] – [63] – [44] – [60] – [95] – [74] – [56] – [00] – [19] – [30] – [16] – [35] – [02] – [38] – [76]

Comece agora!

O prêmio estimado para este concurso era de R$ 712.586,50.

Na Lotomania, o apostador escolhe 50 números entre 100 disponíveis (de 00 a 99). Também é possível optar pela Surpresinha, quando os números são escolhidos pelo sistema.

A aposta mínima custa R$ 3,00. Ganham prêmio os acertadores de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número, conforme as regras da modalidade.

Os sorteios acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 21h.

As apostas para os concursos da Lotomania podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pelos canais digitais da instituição.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Gabriel.

Conteúdo Original / Fonte: Gabriel