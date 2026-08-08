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Lula quer mostrar a Trump números de queda do desmatamento na Amazônia

Por Agência Brasil
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Lula quer mostrar a Trump números de queda do desmatamento na Amazônia

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© REUTERS/Adriano Machado/Proibida reprodução

Versão em áudio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, neste sábado (8) em São Paulo, que vai enviar ao presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, os dados mais recentes sobre a queda do desmatamento na Amazônia.

Durante encontro do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) em Taboão da Serra, Lula lembrou que, entre os argumentos utilizados pelo governo estadunidense para justificar o tarifaço, estava o desmatamento ilegal.

“Fiz questão de tirar fotografia dos números porque, para os Estados Unidos, nesse novo tarifaço que fizeram para o Brasil, um dos motivos era que a gente não cuidava do desmatamento. Quero preparar os números e mandar para o meu amigo Trump. Pra ele saber que quem o informou não informou sobre a verdade.”

Entenda

Dados do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, apresentados nesta sexta-feira (7) pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), indicam que o desmatamento na Amazônia teve queda de 36,87% entre agosto de 2025 e julho de 2026 – menor valor desde 2016, quando iniciou a série histórica.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil.

Conteúdo Original / Fonte: Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
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