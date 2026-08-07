México confirma 33 casos de doença que causa diarreia explosiva

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O secretário de Saúde do México, David Kershenobich, informou que, entre 25 de maio e 31 de julho, foram identificados 33 casos de ciclosporíase em pessoas de 13 estados do país, embora tenha assegurado que esse número não representa um surto ativo.

A ciclosporíase é uma infecção intestinal causada pela Cyclospora cayetanensis, um parasita microscópico que pode contaminar alimentos frescos ou água e causar diarreia grave nos infectados.

Kershenobich afirmou que o Ministério da Saúde acionou imediatamente os protocolos de investigação, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica para identificar possíveis riscos e proteger a população.

“É importante manter a calma. A ciclosporíase é um parasita presente no mundo todo, e alguns casos são registrados em nosso país todos os anos sem constituir um surto ou motivo para alarme”, declarou em um vídeo publicado em sua conta oficial no X.

Ele observou que os 33 casos representam 0,00002% da população mexicana e reiterou que “não temos um surto ativo”.

Kershenobich lembrou ao público que a transmissão de pessoa para pessoa é rara e que o principal risco está associado ao consumo de frutas, verduras ou água contaminadas.

Portanto, o secretário recomendou lavar frutas e verduras com água limpa e potável antes de comê-las, descascá-las ou cozinhá-las, bem como consumir água potável e manter uma higiene adequada das mãos.

México nega relação com surto da doença nos EUA

David Kershenobich também negou que haja qualquer evidência que ligue o surto de ciclosporíase relatado nos Estados Unidos a uma fábrica de processamento de alimentos em Guanajuato, no centro do México, que está sob investigação por ambos os países.

A declaração foi feita após uma unidade da Taylor Farms no território mexicano ter sido identificada como possível fonte de um surto da doença nos EUA, que afetou milhares de pessoas em 15 estados. O surto também foi associado a duas mortes em Michigan.

A empresa recolheu toda a alface americana cultivada em sua unidade de embalagem no centro do México e os kits de salada vendidos em supermercados em julho “por precaução”, afirmou em comunicado.

A companhia também afirmou que está realizando uma revisão “completa” de todos os processos e protocolos de segurança.

“Até o momento, as amostras analisadas pelo México e pelos Estados Unidos não identificaram a presença de Cyclospora cayetanensis na unidade de embalagem sob investigação em Guanajuato”, declarou o secretário de Saúde do México.

A autoridade acrescentou que o Ministério da Saúde continua investigando os casos relatados nos Estados Unidos envolvendo viajantes britânicos que visitaram o Caribe mexicano.

Além disso, o Ministério da Saúde do México informou, em comunicado, que as inspeções foram concluídas em 16 hotéis na Riviera Maya, Quintana Roo, onde foram realizadas entrevistas epidemiológicas, revisados ​​os processos de manipulação de alimentos e coletadas amostras de frutas, verduras e água.

Os resultados dessas análises serão divulgados assim que os estudos forem concluídos.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por tiagotortella.

Conteúdo Original / Fonte: tiagotortella